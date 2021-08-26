13-місячний пес породи золотистий ретривер несподівано побачив маленьку жабку біля басейну. Спершу собака на прізвисько Ремі зацікавився знахідкою.
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Стрибнув вище голови
Ремі спокійно нюхав нову тваринку. Він і гадки не мав, що жаби вміють стрибати.
Власниця собаки помітила незвичну поведінку улюбленця. Вона вирішила зняти пса на відео: адже підозрювала, що той може утнути щось кумедне. Дівчина не помилилася!
Коли жабеня підстрибнуло, то ретривер не на жарт злякався. Він теж підстрибнув, і це було справді грандіозне видовище.
Величезний пес просто злетів у повітря й впав на землю. Наприкінці відео чути вибух сміху – власниця песика не могла стриматися.
Користувачі мережі коментують курйозне відео:
- "Я ніколи не бачив, щоб собака так стрибав".
- "Щоразу, коли я дивлюся, стає смішніше".
- "Він вистрибнув зі своєї шкури".
- "Не можу припинити сміятися".
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Ретривер злякався жаби: кумедну реакцію зняли на відео