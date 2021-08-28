Очевидцы пытались подойти к пострадавшему и осмотреть его. Впрочем, верный охранник начал рычать и никого не подпускал.
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Песик не подпускал к хозяину никого
То, что человек потерял сознание и нуждается в помощи, первыми увидели работники магазина, у которого произошел неприятный инцидент. Они хотели подойти к нему и оказать помощь, однако помешал пес. Он рычал на чужих, громко лаял и не отходил от хозяина.
Тогда очевидцы решили вызвать скорую и обратиться за помощью в полицию. Чтобы медики могли осмотреть упавшего в обморок человека, двое полицейских оттащили собаку. Потом мужчину забрали на скорой в больницу: терять времени было нельзя.
Пес не отходил от хозяина, которому стало плохо
К счастью, пока его состояние стабильное, а собака – в надежных руках. За ним сразу же приехала родственница мужчины, которому стало плохо.
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Как собака охранял хозяина: смотрите видео полицейских
Почему собаки лают и рычат на незнакомцев
Источник: Animal Wised
- Ситуация, в которой оказался пес в Запорожье, была нетипичной для его привычной жизни.
- Скорее всего, он считал, что другие причинят вред хозяину, а не попытаются его спасти. Такие действия – выражение своей верности и тревоги за хозяина.
- Что касается других случаев, когда собаки рычат и лают на чужих – то может быть несколько причин.
- Во-первых, собаки чаще всего лают от страха. Боязнь людей и других собак в основном связанны с плохой социализацией в молодом возрасте.
- Результатом является страх перед неизвестным, поскольку они не уверены, что на них не нападут или что незнакомцы им не грозят.
- То, как собаки относятся к людям вне их привычным окружением, отличается в зависимости от конкретной собаки или ее породы.