Спеціальний гість на чайних вечірках
Алі Стерн живе на фермі разом зі своїм чоловіком, двома дітьми, а також з поні, яких назвали Джек і Джо.
Цікаво Собаки можуть допомагати лікувати людей: у чому особливості каністерапії
Для тварин сім'я зробила затишний сарай, проте там вони тільки ночують. Вдень Джек і Джо перебувають з господарями вдома.
Я помітила Джека і Джо в полі поруч з нашим попереднім будинком. Це було кохання з першого погляду, тому я зв'язалася з їх власником, щоб дізнатися, чи продасть він їх мені,
– пригадала Алі Стерн.
Жінка пригадала, що найбільше часу в будинку буває Джек, який розміром з лабрадора. Поні обожнює сімейні чаювання, на яких його пригощають бісквітами. "Він чарівний злодій харчових продуктів. Якби він був людиною, нам довелося б віддати його до школи-інтернату, щоб навчити манер", – зазначила Алі Стерн.
Поні Джек / Фото Jude Edginton
Крім того, Джека інколи водять до будинку для людей похилого віку, як тварину-терапевта. "Завжди приємно спостерігати за тим, як Джек впливає на людей похилого віку, які часом годинами сидять на самоті. Деякі з них зазвичай навіть не розмовляють. Проте коли вони бачать поні, світяться від щастя", – пригадала Алі.
Діва по кличці Мо
У сім'ї Керолайн Уайлд конячка, яку звати Мо, відчуває себе господинею в домі. Вона завжди ходить, де захоче, вимагаючи, щоб її гладили та годували.
Поні Мо / Фото ImageNorth
Крім того, жінка пригадала, що на домашніх вечірках Мо махає гривою, вилизує краплі просеко з руки, та позує для селфі з гостями.
Горе мені, якщо я не відірвуся від ноутбука і не приділю Мо увагу. Коли вона вривається до мене в офіс, обов'язково прикусить мене або навіть злегка вдарить головою, щоб привернути увагу,
– зазначила Керолайн.
Відомо, що господарі 8 років тому викупили Мо у дресувальника скакових коней. Раніше Мо багато часу проводила з тяжкохворий мамою Керолайн. Жінка і поні часто разом гуляли та дивилися телевізор.
Цінитель затишку – Містер Фаддлс
Містер Фаддлс став домашнім улюбленцем Елеонори Мартін та її сім'ї, коли жінка побачила оголошення про його продаж у фейсбук.
Містер Фаддлс / Фото John Lawrence
Спочатку поні мав жити разом з овечками у великому сараї неподалік від котеджу сім'ї. Проте така ідея не сподобалася Містеру Фаддлсу, адже він виявився цінителем затишку.
Важливо Жив на вулиці, а тепер має пів мільйона підписників: історія собаки-фудблогера
Поні разом з Елеанор відвідує будинки для людей похилого віку та хоспіси, а у вільний час полюбляє лежати біля каміна, ласувати бісквітами та морквою, дивитися телевізор, а також приймати душ під шлангом в саду.