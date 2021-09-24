Спеціальний гість на чайних вечірках

Алі Стерн живе на фермі разом зі своїм чоловіком, двома дітьми, а також з поні, яких назвали Джек і Джо.

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Для тварин сім'я зробила затишний сарай, проте там вони тільки ночують. Вдень Джек і Джо перебувають з господарями вдома.

Я помітила Джека і Джо в полі поруч з нашим попереднім будинком. Це було кохання з першого погляду, тому я зв'язалася з їх власником, щоб дізнатися, чи продасть він їх мені,

– пригадала Алі Стерн.

Жінка пригадала, що найбільше часу в будинку буває Джек, який розміром з лабрадора. Поні обожнює сімейні чаювання, на яких його пригощають бісквітами. "Він чарівний злодій харчових продуктів. Якби він був людиною, нам довелося б віддати його до школи-інтернату, щоб навчити манер", – зазначила Алі Стерн.



Поні Джек / Фото Jude Edginton

Крім того, Джека інколи водять до будинку для людей похилого віку, як тварину-терапевта. "Завжди приємно спостерігати за тим, як Джек впливає на людей похилого віку, які часом годинами сидять на самоті. Деякі з них зазвичай навіть не розмовляють. Проте коли вони бачать поні, світяться від щастя", – пригадала Алі.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Діва по кличці Мо

У сім'ї Керолайн Уайлд конячка, яку звати Мо, відчуває себе господинею в домі. Вона завжди ходить, де захоче, вимагаючи, щоб її гладили та годували.



Поні Мо​ / Фото ImageNorth

Крім того, жінка пригадала, що на домашніх вечірках Мо махає гривою, вилизує краплі просеко з руки, та позує для селфі з гостями.

Горе мені, якщо я не відірвуся від ноутбука і не приділю Мо увагу. Коли вона вривається до мене в офіс, обов'язково прикусить мене або навіть злегка вдарить головою, щоб привернути увагу,

– зазначила Керолайн.

Відомо, що господарі 8 років тому викупили Мо у дресувальника скакових коней. Раніше Мо багато часу проводила з тяжкохворий мамою Керолайн. Жінка і поні часто разом гуляли та дивилися телевізор.

Цінитель затишку – Містер Фаддлс

Містер Фаддлс став домашнім улюбленцем Елеонори Мартін та її сім'ї, коли жінка побачила оголошення про його продаж у фейсбук.



Містер Фаддлс​ / Фото John Lawrence

Спочатку поні мав жити разом з овечками у великому сараї неподалік від котеджу сім'ї. Проте така ідея не сподобалася Містеру Фаддлсу, адже він виявився цінителем затишку.

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Поні разом з Елеанор відвідує будинки для людей похилого віку та хоспіси, а у вільний час полюбляє лежати біля каміна, ласувати бісквітами та морквою, дивитися телевізор, а також приймати душ під шлангом в саду.