Залазили на спину та стрибали: козенята кумедно грали з ламою

У соціальних мережах активно набирає переглядів відео з ламою, яка стала "трампліном" для козенят. Воно зібрало вже понад 89 тисяч переглядів.

Відомо, що ролик зняв власник ферми "Two Peas", що знаходиться у Північній Кароліні, США.

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Чоловік має велике господарство, на території якого живе багато тварин. Серед них – лами, козенята, ягнята, свині. Усіх їх охороняє Бандарас — 7-річна лама.

Він чудово справляється зі своїм важливим обовʼязком, адже захищає стадо від хижаків – койотів і собак.

Одного разу власник побачив, що Бандарас дозволив маленьким козенятам використати свою спину, як "трамплін". Раніше лама такого ніколи не робила, тому чоловік миттю зняв усе на відео.

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