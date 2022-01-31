Відомо, що ролик зняв власник ферми "Two Peas", що знаходиться у Північній Кароліні, США.
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Чоловік має велике господарство, на території якого живе багато тварин. Серед них – лами, козенята, ягнята, свині. Усіх їх охороняє Бандарас — 7-річна лама.
Він чудово справляється зі своїм важливим обовʼязком, адже захищає стадо від хижаків – койотів і собак.
Одного разу власник побачив, що Бандарас дозволив маленьким козенятам використати свою спину, як "трамплін". Раніше лама такого ніколи не робила, тому чоловік миттю зняв усе на відео.
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