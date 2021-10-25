Закривала своєю парасолею, а сама мокла: як дівчинка намагалася сховати собаку від дощу

25 жовтня 2021 , 16:40
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Джерело:

DailyPicksandFlicks

Відео з добрим вчинком маленької дівчинки щодо собаки активно ширилося у соціальних мережах. Що зробила дитина – читайте у соціальних мережах.

У ролику видно, що маленька дівчинка намагалася сховати собаку від дощу, затуливши своєю парасолькою.

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Дитина активно піклувалася про тварину, хоч сама увесь цей мокла, адже мала одягнену тільки куртку з капюшоном. Крім цього, дівчинка взагалі не звертала уваги на людей навколо. Для неї було головною метою – захистити чотирилапого.

У соціальних мережах люди активно залишали свої коментарі під відео:

  • "Віра в людство не втрачена".
  • "Якби всі люди були такі ж добрі, наш світ би став набагато кращим місцем".
  • "Дитина розуміє: не у всіх є дах і їжа. Вона виросте чудовою людиною".
  • "У мене полилися сльози".

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Дивіться відео: як дівчинка ховала собаку від дощу

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Автор: Марія Лелека