Після покращення стану у волонтерському центрі, яструба випустять в природне середовище його існування.

На Закарпатті знайшли та врятували пораненого яструба / Фото Карпатський біосферний заповідник​

Що треба знати про цього пернатого?

Яструб великий – найбільший вид з роду яструбових, типовий лісовий мешканець. Він обирає ліси будь-якого типу з високими деревами. В Україні поширений на всій території, осілий вид.

Птах є вправним мисливцем, якому немає рівних. Шляхом коротких крил він легко пролітає між деревами і гілками, а довгий хвіст забезпечує хорошу маневреність. Живиться хижак переважно горобцеподібними птахами. Зрідка полює на зайців, вивірок та домашню птицю.

Через багаторічне переслідування та знищення, він став настільки скритним і обережним, що його практично неможливо побачити. Головна загроза для популяції яструба великого – збільшення вирубки лісів.