На Закарпатті знайшли та врятували пораненого яструба
Тому птаха відправили у волонтерський центр для переселенців міста Берегове, в якому він проходитиме реабілітацію.
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Попередньо, наш старший науковий співробітник зоологічної лабораторії нагодував хижака, щоб той мав сили для швидшого відновлення. Після довгих пошуків ми знайшли людину, яка могла б здійснити нагляд за пташеням. Чоловік з радістю погодився нам допомогти,
— йдеться у публікації.
Після покращення стану у волонтерському центрі, яструба випустять в природне середовище його існування.
На Закарпатті знайшли та врятували пораненого яструба / Фото Карпатський біосферний заповідник
Що треба знати про цього пернатого?
Яструб великий – найбільший вид з роду яструбових, типовий лісовий мешканець. Він обирає ліси будь-якого типу з високими деревами. В Україні поширений на всій території, осілий вид.
Птах є вправним мисливцем, якому немає рівних. Шляхом коротких крил він легко пролітає між деревами і гілками, а довгий хвіст забезпечує хорошу маневреність. Живиться хижак переважно горобцеподібними птахами. Зрідка полює на зайців, вивірок та домашню птицю.
Через багаторічне переслідування та знищення, він став настільки скритним і обережним, що його практично неможливо побачити. Головна загроза для популяції яструба великого – збільшення вирубки лісів.
У Карпатах фотопастки "впіймали" лісового кота
У карпатському заповіднику побачили рідкісну тварину – лісового кота. Цей хижак дуже любить самотність і рідко потрапляє у "фотопастки".
Втім, істоту все ж вдалося "впіймати". Так, в одному з мальовничих масивів заповідника, об'єктив фотопастки зафіксував дикого кота, що розгулював лісом та ніжився на сонечку.