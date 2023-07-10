Втім, істоту все ж вдалося "впіймати". Представника сімейства котячих показали у Карпатському біосферному заповіднику.

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Так, в одному з мальовничих масивів заповідника, об'єктив фотопастки зафіксував дикого кота, що розгулював лісом та ніжився на сонечку. Кіт лісовий: що відомо Кіт лісовий – подібний до свійського, але відрізняється дещо більшими розмірами, міцними лапами і відносно коротким притупленим чорним хвостом. Ці тварини потаємні і лякливі, вони не наближаються до людських осель. Проте, їх чисельність з кожним роком зменшується.

В Україні налічується близько 300 особин, тому вид вважається рідкісним та підлягає охороні. Сьогодні вид занесений до всіх видань Червоної книги України, Червоного списку МСОП, CITES як вид, що підлягає особливій охороні, до Бернської конвенції і до списків Червоної книги Українських Карпат.

Селиться дикий котик в горах, букових та мішаних лісах, плавнях і очеретяних заростях та скелястих ущелинах. Тварина виходить на полювання лише у сутінках та вночі. А в день відпочиває в затишному місці. Живиться переважно мишоподібними гризунами, комахами, рідше птахами, плазунами та полюбляє рибу.

Фотопастки "впіймали" лісового кота: дивіться відео

У цього самовпевненого та гарного красеня є природні вороги. Серед них рись, вовк і шакал. Однак, лісовий хвостатий не є доступною здобиччю, оскільки він може з легкістю сховатися в кроні дерев.

Котики полюбляють жити наодинці. У них народжуються від двох до чотирьох дитинчат. Значної шкоди чистоті виду завдають бродячі коти. Через парування з дикими котами у них утворюються гібриди.

Також причинами стрімкого зменшення популяції виду є: полювання на них;

інтенсивне вирубування лісу, особливо дібров;

активна сільськогосподарська діяльність людини;

густота населених пунктів.