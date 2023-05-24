Про це повідомив власник парку Юрій Тюх. Він також опублікував милі світлини новонародженого.

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Весна іде, красу несе, а тій весні радіє все. Весна це завжди нове життя, вже почали народжуватись малюки…,

– написав Юрій.

В екопарку "Долина вовків" народилися лами / Фото з фейсбуку Юрія Тюха​

На Закарпатті народилися лами / Фото з фейсбуку Юрія Тюха​

У екопарку є й дикі тварини, яких привозять, щоб їх відгодували та відпустили на волю.

Так, окрім екзотичних лам, в екопарку можна побачити чотири породи вовків, а також оленів, альпак, сурі, левів, тигрів, рисей тощо.

У Чорнобилі показали оленятко, якому лише тиждень

У Чорнобильському природному заповіднику працівники помітили маленького оленя. Фахівці припускають, що малюку лише тиждень від народження. Проте він уже впевнено досліджує нові території разом із мамою.