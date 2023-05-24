Про це повідомив власник парку Юрій Тюх. Він також опублікував милі світлини новонародженого.
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Весна іде, красу несе, а тій весні радіє все. Весна це завжди нове життя, вже почали народжуватись малюки…,
– написав Юрій.
В екопарку "Долина вовків" народилися лами / Фото з фейсбуку Юрія Тюха
На Закарпатті народилися лами / Фото з фейсбуку Юрія Тюха
У екопарку є й дикі тварини, яких привозять, щоб їх відгодували та відпустили на волю.
Так, окрім екзотичних лам, в екопарку можна побачити чотири породи вовків, а також оленів, альпак, сурі, левів, тигрів, рисей тощо.
У Чорнобилі показали оленятко, якому лише тиждень
У Чорнобильському природному заповіднику працівники помітили маленького оленя. Фахівці припускають, що малюку лише тиждень від народження. Проте він уже впевнено досліджує нові території разом із мамою.
На світлині, яку зробила фотопастка, видно, як маленький олень обережно крокує лісом. Вочевидь, звір іде за своєю мамою. Співробітники заповідника розповідають, що оленю щонайменше тиждень. Адже саме в такому віці вони починають ходити.