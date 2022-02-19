Заховалися серед речей: у Вінниці знайшли 40 кажанів на балконі

Мешканці однієї з вінницьких багатоповерхівок знайшли на своєму балконі цілу колонію рукокрилих. Летючі миші оселилися серед речей.

На допомогу мешканцям прийшов місцевий волонтер Олександр Островський. Хлопець забрав тваринок додому і буде доглядати за ними.

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Кажани худі та виснажені

Спершу люди подумали, що кажанів усього кілька. Та коли Олександр прибув на місце, то з'ясував, що мишей там аж 40.

Всі тварини ослаблені та мають малу вагу. Я займаюся їхнім відгодовуванням та відновленням. Тварини належать до виду "Вечірниця руда" та занесені до Червоної книги України,

– розповів волонтер редакції сайту Vinbazar.

Олександр Островський є представником Центру реабілітації рукокрилих, що розташований у Харкові. Хлопець рятує тварин у Вінниці.

Ймовірно, летючі миші потрапили на балкон з горища будинку – адже квартира розташована на останньому поверсі. Тварини могли прокинутися через раптове потепління та почати покидати місце своєї зимівлі.



Врятовані летючі миші / Фото Vinbazar

Летючих мишей доставлять в Харків

Після того, як летючі миші одужають та відновляться, їх відправлять в Харків. Так тварин оглянуть, окільцюють та збережуть дані.

Олександр Островський припускає, що всі вони зможуть повернутися у природу: адже серед летючих мишей немає особин з травмами.

Раніше ми розповідали, що киянка оселила вдома 200 врятованих серед зими летючих мишей.

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