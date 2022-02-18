Патрульна поліція Чернівецької області повідомила, що безпритульний собака знайшов гаманець. А правоохоронці відшукали власницю пропажі.

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Собака "подякував" чоловіку

На спецлінію поліції звернувся небайдужий чоловік. Він повідомив, що виявив гаманець з документами. На місце виїхав патруль.

З'ясувалося, що мешканець Чернівців щодня годує безпритульного песика. А вдячний пес приніс таку несподівану знахідку.



Гаманець повернули власниці / Фото Патрульної поліції Чернівецької області

Чоловік віддав гаманець поліцейським. А ті швидко відшукали власницю речі завдяки наявним інформаційним базам.

Дякуємо небайдужому громадянину, який звернувся в поліцію. Творіть добро — та воно обов'язково повернеться до вас сторицею,

– коментують подію в поліції.

За деякий час вдячна жінка забрала свою річ.

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