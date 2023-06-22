Що відомо про загадкову хворобу котів у Польщі?
Ветеринари застерігають не виводити тварин на прогулянки та не давати сирого м'яса. Про невідому хворобу котів, яка не піддається лікуванню, повідомили у ветеринарній клініці SpecVet.
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За словами ветеринарів, тварини зараз масово хворіють та вмирають. Хвороба вражає навіть молодих і здорових особин.
У зв'язку з загрозою, яку становить це захворювання, просимо бути максимально обережними. Не виходити на прогулянки з котами, обмежити контакт із сирою свининою та м'ясом птиці, не допускати контакту з дикими птахами,
– йдеться у повідомленні.
Власникам котів радять звертати увагу на симптоми та відразу звертатися до фахівців. Хоча поки жодне лікування не ефективне, тому серед хворих тварин висока смертність.
Серед симптомів, які можуть проявитися у хворої тварини:
- порушення свідомості,
- судоми,
- відсутність реакції зіниць на світло,
- скутість кінцівок,
- задишка,
- епілептичні напади.
Також аналізи показують підвищення рівня глюкози в крові та зниження насичення крові киснем.