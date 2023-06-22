Що відомо про загадкову хворобу котів у Польщі?

Ветеринари застерігають не виводити тварин на прогулянки та не давати сирого м'яса. Про невідому хворобу котів, яка не піддається лікуванню, повідомили у ветеринарній клініці SpecVet.

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За словами ветеринарів, тварини зараз масово хворіють та вмирають. Хвороба вражає навіть молодих і здорових особин.

У зв'язку з загрозою, яку становить це захворювання, просимо бути максимально обережними. Не виходити на прогулянки з котами, обмежити контакт із сирою свининою та м'ясом птиці, не допускати контакту з дикими птахами,
– йдеться у повідомленні.

Власникам котів радять звертати увагу на симптоми та відразу звертатися до фахівців. Хоча поки жодне лікування не ефективне, тому серед хворих тварин висока смертність.

Серед симптомів, які можуть проявитися у хворої тварини:

  • порушення свідомості,
  • судоми,
  • відсутність реакції зіниць на світло,
  • скутість кінцівок,
  • задишка,
  • епілептичні напади.

Також аналізи показують підвищення рівня глюкози в крові та зниження насичення крові киснем.