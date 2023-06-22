Що відомо про загадкову хворобу котів у Польщі?

Ветеринари застерігають не виводити тварин на прогулянки та не давати сирого м'яса. Про невідому хворобу котів, яка не піддається лікуванню, повідомили у ветеринарній клініці SpecVet.

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За словами ветеринарів, тварини зараз масово хворіють та вмирають. Хвороба вражає навіть молодих і здорових особин.