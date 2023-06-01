Чим небезпечні такі подряпини та як їх потрібно правильно обробляти – читайте далі!
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Що таке хвороба котячих подряпин
Це бактеріальна інфекція, яку можуть нам передати коти разом з укусом чи подряпинами від пазурів. Крім рани від зубів або кігтів кота, ця хвороба може проявлятися ще й тоді, коли ваш пухнастик облизав пошкоджену ділянку шкіри.
Зазвичай хвороба котячих подряпин проявляється через 3 – 14 днів після укусу чи подряпини. Рана починає запалюватися, припухати, червоніти чи навіть гноїтися.
Можуть бути такі симптоми:
- Підвищення температури тіла
- Головний біль
- Відсутність апетиту
- Сильна втома
Через деякий час можна помітити, що лімфовузли біля запаленої ділянки також запалюються – стають чутливими, припухають та болять.
Що таке хвороба котячих подряпин / Фото з телеграму "Бережи себе"
Як лікувати хворобу котячих подряпин
Зазвичай такий хворобливий стан проходить самостійно і не потребує особливого лікування. За даними лікарів, лише 14% пацієнтів мають ускладнення.
Це можуть бути неврологічні або серцеві наслідки, менінгоенцефаліт, енцефалопатія, судоми або ендокардит. Таке може статися з людиною, яка має імунодефіцит,
– підкреслює інфекціоніст Олена Луцька.
Наприклад, захворювання може поширитися на нервову систему, страждає печінка, селезінка. У таких ситуаціях потрібне лікування антибіотиками, які може призначити лише сімейний лікар.
Симптоми хвороби котячих подряпин / Фото з телеграму "Бережи себе"
Чому виникає це захворювання
Хворобу котячих подряпин провокує бактерія Bartonella henselae, якою інфіковано понад 40% котів. При цьому коти зазвичай виглядають абсолютно здоровими. Найчастіше цією бактерією інфіковані кошенята до року.
Що робити з подряпинами і як уберегтися
- Насамперед остерігайтеся вуличних котів – тварини найчастіше заражаються цією бактерією від бліх. Для домашніх котів намагайтеся використовувати спеціальні нашийники та засоби від бліх.
- Під час ігор з котами будьте обережні та стежте, щоб домашні вихованці не виявляли агресію, у тому числі й до маленьких дітей.
- Якщо кішка вас подряпала, то рану потрібно обробити. Промийте її чистою водою з милом. А потім слідкуйте за своїм самопочуттям і станом рани. При появі симптомів зверніться до лікаря.