Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків

Домашні тварини можуть вилізти своїм господарям на голову в прямому сенсі цього вислову. Втім, власники цих котиків майже не сердяться на них – замість цього вони роблять кумедні фото.
Дізнайтеся У чому переваги стерилізації кішки і який догляд потрібен після операції
Таке велике ліжко й так приємно лягти якраз на чисту білизну
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Цей негідник вимкнув монітор під час важливої онлайн-зустрічі
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Мабуть, цей котик не хоче, щоб господар був розумнішим за нього
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Цікаво, хто це зробив?
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Хазяйко, тобі час відпочити й погладити мене
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А що, хіба тут зайнято?
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Коли кота не взяли в машину
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Захоплююче Музикант The Kiffness випустив перший трек із собакою: це точно хіт
Ця киця точно знає, що їй нічого не буде за таке нахабство
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