Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків

Домашні тварини можуть вилізти своїм господарям на голову в прямому сенсі цього вислову. Втім, власники цих котиків майже не сердяться на них – замість цього вони роблять кумедні фото.

Дізнайтеся У чому переваги стерилізації кішки і який догляд потрібен після операції

Таке велике ліжко й так приємно лягти якраз на чисту білизну



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Цей негідник вимкнув монітор під час важливої онлайн-зустрічі



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Мабуть, цей котик не хоче, щоб господар був розумнішим за нього



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Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Цікаво, хто це зробив?



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Хазяйко, тобі час відпочити й погладити мене



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А що, хіба тут зайнято?



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Коли кота не взяли в машину



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Захоплююче Музикант The Kiffness випустив перший трек із собакою: це точно хіт

Ця киця точно знає, що їй нічого не буде за таке нахабство



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