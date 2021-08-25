Домашні тварини можуть вилізти своїм господарям на голову в прямому сенсі цього вислову. Втім, власники цих котиків майже не сердяться на них – замість цього вони роблять кумедні фото.

Дізнайтеся У чому переваги стерилізації кішки і який догляд потрібен після операції

Таке велике ліжко й так приємно лягти якраз на чисту білизну

Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків
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Цей негідник вимкнув монітор під час важливої онлайн-зустрічі

Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків
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Мабуть, цей котик не хоче, щоб господар був розумнішим за нього

Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків
Фото Reddit

Цікаво, хто це зробив?

Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків
Фото Reddit

Хазяйко, тобі час відпочити й погладити мене

Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків
Фото Reddit

А що, хіба тут зайнято?

Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків
Фото Reddit

Коли кота не взяли в машину

Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків
Фото Reddit

Захоплююче Музикант The Kiffness випустив перший трек із собакою: це точно хіт

Ця киця точно знає, що їй нічого не буде за таке нахабство

Забудьте про особистий простір: кумедні фото дуже нахабних котиків
Фото Reddit