Домашние животные могут залезть своим хозяевам на голову в прямом смысле этого выражения. Впрочем, владельцы этих котиков почти не сердятся на них – вместо этого они делают забавные фото.

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Такое большая кровать и так приятно лечь как раз на чистое белье

Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
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Этот негодяй выключил монитор во время важной онлайн-встречи

Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
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Видимо, этот котик не хочет, чтобы хозяин был умнее него

Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
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Интересно, кто это сделал?

Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
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Хозяйка, тебе пора отдохнуть и погладить меня

Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
Фото Reddit

А что, разве здесь занято?

Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
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Когда кота не взяли в машину

Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
Фото Reddit

Захватывающее Музыкант The Kiffness выпустил первый трек с собакой: это точно хит

Эта киса точно знает, что ей ничего не будет за такую ​​наглость

Забудьте о личном пространстве: забавные фото очень наглых кошек
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