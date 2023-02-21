Якщо гадаєте, що у реальному житті тварини не можуть володіти шаленими статками то запевняємо – ви помиляєтесь. Які хвостаті є найбагатішими, та як "заробили" капітал – читайте у матеріалі Pets 24.

Цікаво Не єдиними "Байрактар" та "Джавеліна": найпопулярніші клички для домашніх тварин

Найбагатші тварини у світі

Гюнтер VI, німецька вівчарка

Його статки оцінюються у 500 мільйонів доларів. Ним опікується компанія Gunther Corporation, яка й веде облік коштів. Гюнтер став багатим завдяки інвестиціям у нерухомість та стратегічним підприємствам.

Чотирилапий веде доволі активний стиль життя: подорожує, користується літаком, їсть стейки та ікру. Навіть купує нерухомість. Два роки тому він продав колишній маєток Мадонни майже за 38 мільйонів доларів.

Гюнтер IV / Фото WSVN 7 News

Нала – найбагатша кішка

Її капітал становить 100 мільйонів доларів. Це кішка сіамської породи. Що цікаво, її взяли із притулку для тварин ще зовсім маленькою. Вона стала відомою через свій вигляд "сердитої кішки", коли власники опублікували її світлини з будинку, що у Лос-Анджелесі.

На жаль, у 2019 році кішка померла через інфекцію. На той час їй було 7 років.

Нала / Фото asimplevista.com

Олівія Бенсон – домашня улюблениця Тейлор Свіфт

Ця шотландська висловуха кішка збирає мільйони вподобайок у соціальних мережах. Зараз її статки оцінюють у близько 97 мільйонів доларів. Враховуючи той факт, що власниця кішки – відома та популярна співачка, Олівія активно знімається у кліпах і рекламі. До того ж тваринка має навіть власну лінію товарів.

Олівія Бенсон / Фото з інстаграму Тейлор Свіфт

​Зверніть увагу Як вирахувати вік кота за людськими мірками: таблиця відповідностей​

5 собак Опри Вінфрі посіли четверте місце

Оскільки знаменита телеведуча не має дітей, то кожному із домашніх улюбленців вона заповіла по 30 мільйонів доларів. Чотирилапі отримують велику турботу від Опри Вінфрі. Окрім цього, знаменитість дбає і про безпритульних собак.

Домашні улюбленці Опри / Фото з особистого архіву зірки

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат