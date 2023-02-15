На що звернути увагу при виборі клички

Зазвичай, ви знайомитесь зі своїм улюбленцем, коли він чи вона ще маленькі. Це дозволяє вивчити характер, уподобання, індивідуальні риси.

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Часто при виборі імені люди роблять акцент на кольорі чи якихось інших зовнішніх особливостях. Наприклад, кота / кішку можуть назвати: Сніжок, Сніжинка, Рижуля, Рижик, Пухнастик, Вусань, Пантера, Смокі, Веселка, Снікерс тощо.

Собак: Блек, Бланка, Голді, Брауні, Вайт, Віскі, Фокс тощо.

Звісно, не можна відкидати й характер чотирилапого. Здебільшого, акцент саме на цій індивідуальній особливості найвлучніше підійде для тварини.

Собаки: Білка, Путч, Джміль, Муха, Норка, Спід, Тесла, Слоу, Барон.

Коти та кішки: Соня, Сонік, Шкода, Леді, Шайло, Бах, Буря, Гроза.

Також рекомендуємо звернути увагу й на породу вашого улюбленця: британська короткошерста чи золотистий ретривер потребують відповідного ім'я.

Собаки: Герцог, Вульф, Луї, Цезар, Рекс, Кінг, Ель, Розі, Фіджі, Чилі, Лайк.

Коти та кішки: Артур, Чарльз, Керол, Арчі, Моллі, Цар, Клео, Хеопс, Лео, Симона.

Оригінальні клички

Деколи власники хочуть, щоб їхній хвостатий відрізнявся від інших своєрідним іменем.

Зокрема, останнім часом українці вдались до креативності й серед популярних кличок можна зустріти:

Байрактар,

Крим,

Джавеліна,

Джа,

Леопард,

Абрамс,

Хаймарс,

Джо,

Урсула тощо.

Клички для домашніх тварин / Фото UnSplash

Або ж можна взяти до уваги і загальну вибірку імен:

Гуччі,

Оливка,

Персик,

Омега,

Айко,

Фенді,

Бакс,

Скотч,

Преслі,

Єврик,

Піксель,

Нокія,

Опера та інші.

Клички тварин працівників 24 каналу

Ми поцікавились серед наших колег, як називаються їхні чотирилапі, щоб розширити поле для вибірки.

Собаки: Блек, Лінда, Доні, Кекс, Нолік, Венді.

Коти та кішки: Ізюмка, Сімба, Іриска, Кицька-Мицька, Стьопа, Сьома, Мося, Цибулька, Северус, Мартін, Моніка, Сірі.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат