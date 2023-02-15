На що звернути увагу при виборі клички
Зазвичай, ви знайомитесь зі своїм улюбленцем, коли він чи вона ще маленькі. Це дозволяє вивчити характер, уподобання, індивідуальні риси.
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Часто при виборі імені люди роблять акцент на кольорі чи якихось інших зовнішніх особливостях. Наприклад, кота / кішку можуть назвати: Сніжок, Сніжинка, Рижуля, Рижик, Пухнастик, Вусань, Пантера, Смокі, Веселка, Снікерс тощо.
Собак: Блек, Бланка, Голді, Брауні, Вайт, Віскі, Фокс тощо.
Звісно, не можна відкидати й характер чотирилапого. Здебільшого, акцент саме на цій індивідуальній особливості найвлучніше підійде для тварини.
Собаки: Білка, Путч, Джміль, Муха, Норка, Спід, Тесла, Слоу, Барон.
Коти та кішки: Соня, Сонік, Шкода, Леді, Шайло, Бах, Буря, Гроза.
Також рекомендуємо звернути увагу й на породу вашого улюбленця: британська короткошерста чи золотистий ретривер потребують відповідного ім'я.
Собаки: Герцог, Вульф, Луї, Цезар, Рекс, Кінг, Ель, Розі, Фіджі, Чилі, Лайк.
Коти та кішки: Артур, Чарльз, Керол, Арчі, Моллі, Цар, Клео, Хеопс, Лео, Симона.
Оригінальні клички
Деколи власники хочуть, щоб їхній хвостатий відрізнявся від інших своєрідним іменем.
Зокрема, останнім часом українці вдались до креативності й серед популярних кличок можна зустріти:
- Байрактар,
- Крим,
- Джавеліна,
- Джа,
- Леопард,
- Абрамс,
- Хаймарс,
- Джо,
- Урсула тощо.
Клички для домашніх тварин / Фото UnSplash
Або ж можна взяти до уваги і загальну вибірку імен:
- Гуччі,
- Оливка,
- Персик,
- Омега,
- Айко,
- Фенді,
- Бакс,
- Скотч,
- Преслі,
- Єврик,
- Піксель,
- Нокія,
- Опера та інші.
Клички тварин працівників 24 каналу
Ми поцікавились серед наших колег, як називаються їхні чотирилапі, щоб розширити поле для вибірки.
Собаки: Блек, Лінда, Доні, Кекс, Нолік, Венді.
Коти та кішки: Ізюмка, Сімба, Іриска, Кицька-Мицька, Стьопа, Сьома, Мося, Цибулька, Северус, Мартін, Моніка, Сірі.
Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат