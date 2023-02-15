На що звернути увагу при виборі клички

Зазвичай, ви знайомитесь зі своїм улюбленцем, коли він чи вона ще маленькі. Це дозволяє вивчити характер, уподобання, індивідуальні риси.

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Часто при виборі імені люди роблять акцент на кольорі чи якихось інших зовнішніх особливостях. Наприклад, кота / кішку можуть назвати: Сніжок, Сніжинка, Рижуля, Рижик, Пухнастик, Вусань, Пантера, Смокі, Веселка, Снікерс тощо.

Собак: Блек, Бланка, Голді, Брауні, Вайт, Віскі, Фокс тощо.

Звісно, не можна відкидати й характер чотирилапого. Здебільшого, акцент саме на цій індивідуальній особливості найвлучніше підійде для тварини.

Собаки: Білка, Путч, Джміль, Муха, Норка, Спід, Тесла, Слоу, Барон.

Коти та кішки: Соня, Сонік, Шкода, Леді, Шайло, Бах, Буря, Гроза.

Також рекомендуємо звернути увагу й на породу вашого улюбленця: британська короткошерста чи золотистий ретривер потребують відповідного ім'я.

Собаки: Герцог, Вульф, Луї, Цезар, Рекс, Кінг, Ель, Розі, Фіджі, Чилі, Лайк.

Коти та кішки: Артур, Чарльз, Керол, Арчі, Моллі, Цар, Клео, Хеопс, Лео, Симона.

Оригінальні клички

Деколи власники хочуть, щоб їхній хвостатий відрізнявся від інших своєрідним іменем.

Зокрема, останнім часом українці вдались до креативності й серед популярних кличок можна зустріти:

  • Байрактар,
  • Крим,
  • Джавеліна,
  • Джа,
  • Леопард,
  • Абрамс,
  • Хаймарс,
  • Джо,
  • Урсула тощо.

Клички для домашніх тварин / Фото UnSplash

Або ж можна взяти до уваги і загальну вибірку імен:

  • Гуччі,
  • Оливка,
  • Персик,
  • Омега,
  • Айко,
  • Фенді,
  • Бакс,
  • Скотч,
  • Преслі,
  • Єврик,
  • Піксель,
  • Нокія,
  • Опера та інші.

Клички тварин працівників 24 каналу

Ми поцікавились серед наших колег, як називаються їхні чотирилапі, щоб розширити поле для вибірки.

Собаки: Блек, Лінда, Доні, Кекс, Нолік, Венді.

Коти та кішки: Ізюмка, Сімба, Іриска, Кицька-Мицька, Стьопа, Сьома, Мося, Цибулька, Северус, Мартін, Моніка, Сірі.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат