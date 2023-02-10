Читайте також Існування тривалістю у декілька годин: яка тварина має найкоротше життя

Шкіра жаби під назвою "отруйна стріла", або листолаз жахливий (Phyllobates terribilis) виробляє найсильнішу отруту у всьому тваринному світі. На щастя, в Україні вона не водиться, а от для мешканців тропічних лісів Колумбії становить справжню загрозу.

Існує багато видів цих жаб, але найотруйніша з них – яскраво-жовта. Її отрута паралізує і вбиває людину при потраплянні в рот чи у відкриту рану. І навіть може подіяти через непошкоджену шкіру. Однієї краплі отрути достатньо, щоб зупинити серце.

Деякі племена в Колумбії використовують отруту цієї жаби для того, щоб намазати кінчики стріл чи дротиків і згодом завдавати смертельні удари. Звідси й пішла назва тварини.

Жахливий листолаз вважається найотруйнішою твариною у світі​ / Фото Вікіпедія

Насправді отруйні речовини виробляють чимало амфібій, не лише "отруйна стріла", хоч і її отрута найнебезпечніша. Цими речовинами покрита шкіра жаби задля того, щоб відбити у хижаків бажання їх їсти.

Зверніть увагу! У Квінсленді в Австралії виявили гігантську очеретяну жабу, вагою 2,7 кілограма. Вона може побити світовий рекорд Гіннеса, ставши найбільшою у світі.