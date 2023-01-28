Попри те, що вони мають надзвичайно коротке життя, їм цього вистачає, щоб дати нове потомство. Мовиться про муху-одноденку. Розповідаємо, що треба знати про тварину, яка має найкоротше життя.

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Муха-одноденка – тварина, яка має найкоротше життя

Серед усіх класів тварин найкоротше життя мають комахи, адже багато з них живуть усього кілька днів. Найменше живе муха-одноденка. У своєму дорослому стані комаха перебуває всього кілька годин. Але цього часу достатньо, щоб спаритися і самки відклали запліднені яйця.

Мушки-одноденки, яких ще називають "поденками", збираються роями поблизу прісних водойм (на стадіях до досягнення дорослого віку поденки ведуть водний спосіб життя, тобто живуть у воді).

Латинська назва комахи – "Ephemeroptera" – швидкоплинний, й "ptera" – крило. Коли вона отримує крила, то тільки з однією метою – дати життя новим личинкам. Після спарювання у польоті, самці відмирають одразу, а самки – після відкладення яєць.



Муха-одноденка / Фото Flickr

Єдине завдання поденки – розмножуватися і вмирати

Партнери шукають один одного над самою поверхнею води. Їх пошуки схожі на чарівний танок над водою. Після спарювання самка має пролетіти над поверхнею річки вздовж течії, відкладаючи яйця на своєму шляху. Яйця опустяться на дно, а через 45 днів з них вилупляться личинки. Вони будуть проривати тунелі у намулі, щоб зустрітися у колоніях. Через 2 – 3 роки вони, як їх предки, матимуть три години до смерті, щоб продовжити свій рід.