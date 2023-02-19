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Зазвичай господарям точно відомий вік їхнього улюбленця. Але іноді вони цього не знають, якщо, наприклад, взяли його з притулку, принесли з вулиці або просто забули, скільки йому років. Якщо ви не знаєте, як правильно визначити вік кота, то можна попросити допомоги у ветеринара. Ретельний огляд дозволить точно встановити, скільки ж років вусатому вихованцеві.

Це важливо знати, щоб забезпечувати своєму улюбленцеві догляд відповідно до його вікових фізіологічних особливостей, підібрати оптимальне харчування та сприяти його розвитку.

Як дізнатися "людський" вік кота

Визначити, скільки років кішці за людськими стандартами, можна кількома способами. Перший з них найпростіший.

За аналогією

Він полягає в множенні реального віку тварини на сім. Це дає результат, відповідний людським нормам. Але це не зовсім коректний спосіб.

Також вважається, що за один рік кішка проживає відрізок життя, рівний семи людським рокам. А після досягнення 5 років один рік життя кішки прирівнюється 4 рокам життя людини. Через 12 років рік котячого життя вважається рівним трьом людським. Однак цей підрахунок теж не можна назвати точним.

За формулою

На думку фахівців, найкращий спосіб, як визначити вік кішки за людськими стандартами, – це складна формула, в якій беруться до уваги різні актуальні дані та коефіцієнти.

Знаючи, скільки років вихованцеві, можна визначити, наскільки він старий або молодий, скориставшись спеціальною таблицею. Вчені узагальнили в ній результати багаторічних досліджень. У таблиці наведено реальний вік тварини і його аналог за людськими нормами.



Як визначити вік кішки за людськими мірками / Фото ТуткаТамка