Чому коти ігнорують, коли їх кличуть на ім'я Чимало експертів досліджували цю особливість поведінки. Так, результати показують одне і те ж саме, – коти знають свої власні імені, навіть, якщо далеко, або ігнорують його. Тож спробуймо розібратися щодо останнього. Цікаво Чому коти бояться порохотяга: причини та методи боротьби зі страхом

У цьому питанні важливо розуміти, що коти є дуже характерними вихованцями, які діють винятково у своїх інтересах. Тому нерідко, коли чують своє ім'я з уст господаря, можуть ігнорувати, бо просто не хочуть приходити на поклик.

Також необхідно враховувати, що пухнасті улюбленці відмінно зчитують інтонації в голосі господаря. Як і кожен із нас, коти не хочуть наражати себе на небезпеку, якщо розуміють, що їх кличуть задля покарання або нотацій через чергову витівку.

Крім того, коти відрізняють, коли до них звертається не господар, навіть, на ім'я. Тому вони здебільшого ігнорують подібні звернення від незнайомців.

Чому коти ігнорують нас, коли ми кличемо їх на ім'я / Фото UnSplash

Очевидно, не варто забувати й про те, що коти не звикли підкорятися кому-небудь. Не дарма у давнину ці тварини приєдналися до людини лише через вигоду – це успадкували і їхні наступники, сучасні котики. Тому їм досить непросто прийняти той факт, що людині необхідно підкорятися.

Коли ваш улюбленець не відкликається на ім'я, не робіть висновок, що він не чує або забув свою кличку. Котики розумні тварини, й прекрасно знають про те, як звучить їх власне ім'я, тому, найімовірніше, просто ігнорують.