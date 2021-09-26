Їдальня слонів: у Китаї створили "фудкорт" для кочівних тварин

На південному заході Китаю побудували продовольчу базу для мігруючих азіатських слонів. Ідея створення слонячого "фудкорту" виникла після того, як стадо з 15 особин покинуло своє середовище та пройшло 500 кілометрів у пошуках нової території.

Територію облаштували, щоб слони-мігранти не конфліктували з місцевими мешканцями та іншими слонами.

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Під час подорожі слони регулярно створювали проблеми для жителів містечок та сіл – тварини заходили на території ферм та крали продукти.

Чиновники у провінції Юньнань Цзінхун сподіваються, що "фудкорт" допоможе слонам знайти своє місце і облаштуватися, а також зменшити конфлікти з місцевими та іншими тваринами.

Після завершення проекту слони зможуть їсти на базі. Це може перешкодити їм збирати їжу в селах і пошкоджувати врожай фермерів,

– повідомив представник бюро лісового та пасовищного угіддя Цзіньхун Ча Вей.

Бродячі слони перетинають міст у пошуках нової території / Фото AFP

Що відомо про "їдальню слонів"

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Харчова база має площу 670 тисяч квадратних метрів. На території висадили 38 тисяч бананових дерев, які полюбляють тварини. Також "їдальня слонів" облаштована водоймами з морською водою, щоб стадо отримувало необхідні мінерали.

Проєкт покликаний поліпшити якість середовища проживання азіатських слонів, збагатити їхні джерела їжі та забезпечити їх більшою кількістю їжі,

– сказав Ча.

Для слонячого осередку місцева влада обрала державний ліс, де регулярно проходять азіатські слони.

Слонів-мандрівників контролювали працівники поліції та швидкої допомоги / Фото Sasha Scheherzadе

База розтягнулася на 3 селища в провінції Юньнань. Робота над проєктом почалася в грудні 2020 року і завершилася в травні 2021 року. "Їдальня слонів" обійшлася владі в 15 мільйонів доларів.

Чому за слонів так переживають Азіатський або індійський слон – рідкісна тварина, яка перебуває під загрозою вимирання. Лише за останні 30 років популяція цих тварин трохи збільшилась – з 85 особин до 185. Цей вид занесений до Червоної книги та перебуває під охороною.

Слонів супроводжувало майже 700 поліцейських та працівників швидкої допомоги – вони спрямовували тварин на безпечний шлях та відводили слонів від людських поселень. Для привернення уваги слонів-мігрантів службовці використали 10 тонн кукурудзи, ананасів, бананів та іншої їжі.

Детальніше про подорож

Стадо розпочало свою подорож із природного заповідника Менг’янзі. Від початку група налічувала 17 слонів, та два з них повернулися назад. Експерти прогнозують, що стадо, яке повернулося додому, можуть знову вирушити у дорогу в майбутньому.

Заохочені їжею чи іншими слонами, вони з великою ймовірністю знову мігрують,

– скачав Ча.

І хоч історія зі слонами-кочівниками завершилась успішно, Лі Чжунюань, чиновник лісового господарства Сішуанбанна стверджує, що міграція тварин – серйозна проблема. Через посадку каучуку та інших зернових культур традиційний раціон слонів виснажився в їх середовищі існування. Це змусило ссавців переходити на кукурудзу та тростину, яку вирощують фермери.

Індійські слони відпочивають після подорожі / Фото AFP

Чиновник зазначив, що у разі зменшення території слони знову почнуть мігрувати.

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День захисту слонів

22 вересня у всьому світі відзначають екологічне свято – День захисту слонів. Свято запровадили з ініціативи екологів та небайдужих людей, що стурбовані вимиранням найбільшої наземної тварини.

Слонів використовували у військових походах та боях, для перевезення вантажів. Ці тварини жахливо постраждали від браконьєрства – тварин вбивали заради бивнів. Через це у 1989 році в ООН заборонили міжнародну торгівлю слоновою кісткою.