Інакше, як пояснити його витівку – небезпечний трюк на стелі навісу людського переходу. Це трапилося на очах у всіх перехожих, прямо в центрі Нью-Йорка.

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На опублікованих кадрах пухнастик проник в людський перехід і забрався на стелю навісу. Спираючись на балки, обережно перебирав лапками та повз по високій стелі, як справжній спецагент. Мабуть, Ітан Хант (Том Круз) та Джеймс Бонд його улюблені кіноперсонажі.

Люди не стали відволікати єнота-шпигуна від його важливої місії, а лише зняли героя на камеру, ще й наклали музику із геройського фільму про агента 007. Тепер спритний єнот, як і його улюблені персонажі, зірка в мережі.

Єнот став зіркою інтернету, повзучи по стелі навісу переходу: відео

Єнот перетворив свого господаря на раба