Єнот полюбляє ласки господаря, перетворивши його на раба Нерідко єноти "приручають" власних господарів. Ті стають їхніми рабами, й виконують все, що єнотам заманеться. Одним із таких кумедних моментів із життя домашніх єнотів поділився чоловік, який потрапив у "пастку" єнота. Читайте також Грається як дитина: кішка вперше в житті побачила сніжинки – кумедне відео

Нещодавно в мережі з'явилося відео зі сплячим єнотом. Поки звір спить, господар вирішив трохи приголубити його, почухавши голову.

Одного разу розпещеній тварині виявилося замало. Вона, не порушуючи власний сон, дістає своєю лапою руку господаря і повертає до голови. У такий спосіб тварина дає йому чітко зрозуміти, що масаж слід продовжити.

Це повторюється знову і знову – господар сам не помітив, як став рабом свого домашнього улюбленця.

Єнот перетворив господаря на власного раба: дивіться відео

Товстий єнот застряг у дуплі, як Вінні Пух