Товстий єнот застряг у дуплі

Схожа доля днями спіткала надто вгодованого єнота. Він поліз у дупло на дереві й, здавалося, безнадійно застряг. Цей кумедний момент вдалося спіймати на камеру.

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Ні для кого не секрет, що влітку ці тваринки активно готуються до зими, й роблять запаси на холодну пору. Напевне, єнот трохи перестарався й від'їв занадто великі боки, адже саме вони завадили йому безперешкодно потрапити у дупло.

На опублікованих кадрах смішне звірятко намагається влізти, але щось йде не так. Можливо, єнот надто великий, чи то просто дупло замаленьке для нього. Він смішно застряг "на півдорозі", залишивши хвіст і задні лапи назовні.

Єнот застряг у дуплі: дивіться відео

Ймовірно, щоб не подати знаку іншим лісовим мешканцям, що він застряг, вирішив нібито відпочити – як ийсь час просто провисів на дереві. Однак єнот твердо розумів, що залишитися так він не може, тому наполегливо став протискуватися в отвір у дереві, спершу, очевидно, робив це всередині, а потім допоміг лапками ззовні. Зусилля не були марними і йому, нарешті, вдалося потрапити у свій прихисток.

Що ж, у зимову пору року, коли в лісі не так багато рясної та смачної їжі, тваринка напевне поверне собі колишню форму. Тоді єнот без пригод зможе повертатися додому!