Єнот влаштував "спецоперацію" з викрадення печива
З таким вихованцем точно ніколи не нудьгуватимеш. Нерідко можна спостерігати, як домашні улюбленці намагаються непомітно вкрасти їжу, яку їм не дають. Зробити це вдалося і єноту на прізвисько Оклі.
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Тваринка сховалася за ліжком і не хотіла звідти вибиратися. Тоді господині довелося виманювати його хитрістю. Вона взяла жменю смачного печива і розсипала на столику.
Очевидно, що встояти перед печивом надзвичайно важко. Оклі – не виняток! Так, не пройшло й декількох хвилин, як з-за спинки ліжка спочатку висунулась маленька лапка, а потім і хитра мордочка: єнот спритно взяв печиво і знову сховався.
Але єноту стало замало – він вирішив вийти зі схованки та взяти свою добавку. І так – доки не з'їв усе печиво.
Як єнот крав печиво: дивіться кумедні кадри
Єнот перетворив свого господаря на раба
Єноти не звичайні домашні тварини. Багато експертів радять не тримати їх, як улюбленців, бо досить важко приручити. Нерідко єноти "приручають" власних господарів. Ті стають їхніми рабами, й виконують все, що єнотам заманеться.
Одним із таких кумедних моментів із життя домашніх єнотів поділився чоловік, який потрапив у "пастку" єнота – той змушував власника "голубити" його голову знову і знову, поки спав.