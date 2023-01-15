Єнот влаштував "спецоперацію" з викрадення печива

З таким вихованцем точно ніколи не нудьгуватимеш. Нерідко можна спостерігати, як домашні улюбленці намагаються непомітно вкрасти їжу, яку їм не дають. Зробити це вдалося і єноту на прізвисько Оклі.

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Тваринка сховалася за ліжком і не хотіла звідти вибиратися. Тоді господині довелося виманювати його хитрістю. Вона взяла жменю смачного печива і розсипала на столику.

Очевидно, що встояти перед печивом надзвичайно важко. Оклі – не виняток! Так, не пройшло й декількох хвилин, як з-за спинки ліжка спочатку висунулась маленька лапка, а потім і хитра мордочка: єнот спритно взяв печиво і знову сховався.

Але єноту стало замало – він вирішив вийти зі схованки та взяти свою добавку. І так – доки не з'їв усе печиво.