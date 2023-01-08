Існують такі породи кішок, з якими точно не нудьгуватимете. Вони дуже енергійні та полюбляють гратися, безперервне лежання на дивані – точно не їхнє. Тож, якщо ви шукаєте активну кішку, Pets 24 пропонує перелік порід, які славляться своєю енергійністю. Цікаво Як "подружити" кота й собаку вдома: ефективні рекомендації 5 найбільш грайливих та енергійних порід котів та кішок Абіссінська кішка

Абіссінська кішка, безперечно, одна з найдавніших порід у світі. Це елегантні коти середнього розміру з міцними, легкими тілами і довгими стрункими лапами. Зовні вона нагадує маленьку пуму.

Кішки цієї породи високоінтелектуальні, полюбляють гратися та спілкуватися з людьми. Ця кішка – справжня альпіністка, якій припаде до душі садок з деревами, а вдома – не оминатиме жодних трамплінів. Абіссінські кішки мають грайливий, але стриманий і розважливий характер, тому чекати від неї необачних дій не варто.

Абіссінська кішка​ / Фото Adobe Stock

Сфінкс

Чи не найвпізнаваніша порода котів, їх головна відмінна риса – відсутність густого хутра. При тому, шкіра сфінксів не є повністю лисою, а може бути покрита м'яким пушком, як персик. Сфінкси не пов'язані із пустельними статуями у Єгипті і не походять з цієї країни, попри ймовірний стереотип. Порода виникла у Канаді внаслідок природної мутації.

Вони є хорошими компаньйонами. Коти й кішки цієї породи грайливі, товариські та полюбляють спілкування. Сфінкси люблять перебувати у компанії людей та в центрі уваги.

Сфінкс / Фото UnSplash

Вони розумні, грайливі та обожнюють обійми. Сфінкси голосно муркочуть і полюбляють спати разом з господарем під ковдрою. До слова, представників цієї породи навіть можна навчити різних трюків і команд, наприклад, приносити м'ячик.

Турецька ангора

Коти породи Турецька ангора відомі своєю пишною білою шерстю, не менше пишним хвостом і яскраво блакитними очима. Однак, часто зустрічаються коти з різним кольором очей. Сьогодні цю життєрадісну, грайливу і активну кішку часто вибирають сім'ї з дітьми.

Турецька ангора – кішка дуже гнучка, й справляє враження справжньої леді – витонченої та граціозної. Втім, це не заважає їй бути надзвичайно грайливою. Ця порода полюбляє всюди лазити, "полювати" і спостерігати за тим, що відбувається в будинку з якогось високого куточка під стелею.

Турецька ангора / Фото Adobe Stock

Бувши дуже активними, ці кішки не люблять довго сидіти на руках і, провівши там всього пару хвилин, зіскочать, і знову будуть носитися по всьому будинку та гратися з іграшками.

Читайте також Кіт і ялинка: як зберегти святкове дерево, якщо в домівці живе пухнастий

Бенгальська кішка

Бенгали вважаються однією з найкрасивіших і рідкісних порід, яку тільки можна придбати в наш час. Це результат схрещування домашньої і азійської леопардової кішок. Її важко сплутати з іншими породами, бо забарвлення шерсті – унікальне.

Від свого дикого предка вони успадкували не тільки розкішну плямисту шерсть, але й енергійний характер разом з мисливськими інстинктами.

Бенгальська кішка / Фото UnSplash

Бенгальські кішки дуже ласкаві, надзвичайно енергійні та грайливі. Вони спритні, люблять лазити та можуть бути "балакучими", а їхній характерний голос описують як воркування чи скрекіт. Протягом дня вони потребують компанії, аби не нудьгувати, і не відмовляться від можливості забратись на підвищення та погратись у полювання.

Якщо не бути знайомим з цією породою, можна вирішити, що вона агресивна. Але це не так, оскільки від дикої тварини бенгалець запозичив тільки 20% генів.

Японський бобтейл

Представники породи японський бобтейл мають елегантні лінії тіла та добре розвинену мускулатуру. Головною відмінною рисою якої є короткий і закручений хвіст. Крім того, у японських бобтейлів задні лапи довше передніх, через що вони відмінно стрибають.

Японський бобтейл / Фото Animal Corner