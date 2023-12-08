Істота повністю білого забарвлення. Який вигляд має рідкісний алігатор – дивіться нижче!

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У світі народився перший білий алігатор

Представники Gatorland Orlando поділилися у Facebook, що дитинча – перший задокументований суцільний білий алігатор відтоді, як близько 36 років тому в Луїзіані було виявлено гніздо лейцистичних алігаторів.

Це надрідкісний випадок, він абсолютно незвичайний і перший у світі,

– йдеться в повідомленні.

У Флориді в Парку алігаторів вилупився рідкісний білий алігатор / Скриншот з відео

Ось такий вигляд має білий алігатор / Скриншот з відео

Представники парку заявили, що у світі досі вижили лише 7 лейцистичних алігаторів, а троє мешкають у парку.

Що таке лейцизм?

Лейцизм – це рідкісне генетичне захворювання в алігаторів. Це захворювання спричиняє біле забарвлення, але на шкірі у них часто є ділянки або плями нормального забарвлення.

Перед роком Дракона народився перший у світі білий алігатор / Скриншот з відео

Без темнішої пігментації шкіри вони не можуть перебувати під прямим сонячним промінням протягом тривалого часу, тому що легко засмагають.

Тварина неймовірно рідкісна / Скриншот з відео

Лейцистичні алігатори відрізняються від алігаторів-альбіносів, які повністю позбавлені пігменту і мають рожеві очі замість яскраво-блакитних очей, як у їхніх лейцистичних побратимів.

Народився перший у світі білий алігатор: дивіться відео

За словами представника парку, дівчинку та її брата нормального кольору буде виставлено на загальний огляд на початку наступного року.

У Новій Зеландії народилися пташенята ківі вперше за 150 років

Ківі, який не літає, є символом Нової Зеландії і при цьому – одним із найуразливіших видів на острові. Уперше за понад 150 років на цій території з'явилися пташенята цього унікального птаха.

Приблизно 1 000 років у Новій Зеландії проживало понад 12 мільйонів птахів цього виду, а тепер їхня чисельність рекордно знизилася. Ківі майже знищили собаки й кішки, привезені людиною.