Дослідникам вдалося знайти в каліфорнійській пустелі абсолютно новий вид отруйних істот вельми дивної форми та кольору. Мовиться про скорпіонів, які раніше не були відомі науковій спільноті.

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Вчені виявили новий вид скорпіонів

Дивовижну істоту розміром близько 5,3 сантиметра було вперше сфотографовано серед промислового сміття в сотнях кілометрів величезної каліфорнійської пустелі на північний захід від Лос-Анджелеса.

Залишається загадкою, як цим істотам вдалося освоїтися в пустельних пустках і адаптуватися в суворих і токсичних умовах видобутку нафти й хімічно інтенсивного сільського господарства в пустелі Сан-Хоакін.

Будова тіла скорпіона басейну Туларе / Фото Prakrit Jain / ZooKeys

Нещодавно ідентифікований вид отримав назву "скорпіон басейну Тулар" (Paruroctonus tulare) на честь місця, де його було знайдено.

Ця знахідка виявилася надзвичайно особливою,

– заявив стажист-дослідник Пракіт Джайн.

Як відомо, автор дослідження отримав підказку від іншого дослідника, який займався в цьому районі пошуком рептилій, ученого вельми зацікавили та здивували незвичайні кігті істоти. Тоді вони зібрали і дослідили зразки.

З'ясувалося, що місцеві скорпіони, які мешкають у посушливих ландшафтах каліфорнійської пустелі, демонструють дивовижну здатність адаптуватися до характерних умов помірної вологи. Це відкриття поміщає цих скорпіонів у ширшу групу тісно пов'язаних видів, які успішно акліматизуються до складних умов навколишнього середовища цього регіону.

Новий вид відрізняється і кольором

Дослідники помітили, що забарвлення цього нового виду скорпіонів було різноманітним – від ніжних відтінків світло-жовтого й коричневого до темно-помаранчевих і коричневих.

Крім того, вчені виявили, що особини, що належать до цього виду, мають потужні зубчасті клешні, форма яких різниться залежно від статі.

Особи нового виду скорпіонів відрізняються за кольором / Фото Prakrit Jain / ZooKeys

За словами Джайна, попри ці відмінності в кольорі, всі восьминогі скорпіони насправді відрізнялися лише "менш як 4" однонуклеотидними поліморфізмами.

Вчені ідентифікували нововідкритий вид, як той, що має отруйні властивості. Однак, дослідження та аналіз показали, що ці істоти не становлять небезпеки для людини. Примітно, що провідний дослідник провів паралель між укусом скорпіона та відчуттям уколу "голкою кактуса".

Команда також наполягає, що новий вид скорпіонів басейну Туларе має набути статусу виду, що перебуває під загрозою. Річ у тім, що ці істоти зазнають загрози з боку місцевого сільського господарства та процесів, пов'язаних із видобутком нафти.