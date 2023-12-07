Вчені з біологічного факультету Варшавського університету та Інституту палеобіології Польської академії наук знайшли шари, що містять надзвичайно велику кількість кісток тварин віком приблизно 240 мільйонів років.

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У Польщі знайшли рештки досі невідомої науці тварини

За словами Лукаша Чепінського з Інституту палеобіології Польської академії наук, шари червоного та зеленого аргіліту, які вони досліджують, датуються середнім тріасом. Це важливий момент в історії життя на Землі, оскільки саме тоді виникло багато груп тварин, як-то ссавці, ящірки та динозаври.

Сілезьке відкриття є "подією світового масштабу". Вчені з Варшавського університету та Польської академії наук працювали в цьому місці протягом десяти років і вже розкопали тисячі кісток.

Рештки, знайдені в Мєдарі, поховані в морських відкладеннях. Кістки знайдені в шарах товщиною близько одного метра,

– зазначають дослідники.

Організми, залишки яких були виявлені в Сілезії, включають чотири види невеликих акул, деякі мають роги та шипи на плавниках.

У Польщі знайшли рештки досі невідомої науці тварини / Фото inPoland

У аргілітах дослідники також знайшли:

скам'янілості кісткових риб;

кістки 6-метрової крокодилоподібної амфібії мастодонзавра та рибоїдної рептилії таністрофея подібного розміру з надзвичайно довгою шиєю, що складається з 13 хребців.

Загалом вчені з Варшавського університету та Польської академії наук виявили скам'янілості 24 видів риб, земноводних і рептилій. Однією з найцінніших знахідок у цьому місці є кістки таємничого родича динозаврів і крокодилів у броні. Науковці досі збирають скам'янілості цієї тварини. Є багато вказівок того, що це розкидані кістки однієї особини.

Вчені сподіваються, що найближчим часом знайдуть більш конкретні останки, наприклад череп. Проте, дослідники вже точно знають, що це новий вид рептилії, який раніше не був виявлений та досліджений.

У Китаї в озері помітили рибу з "людським обличчям"

Короп із моторошним людиноподібним обличчям викликав ажіотаж у Китаї. Поява кадрів із зображенням цієї химерної істоти в соціальних мережах ще у 2019 році шокувала людей, а зараз знову віруситься у мережі.

Користувачі соціальних мереж провели цікаві порівняння, наприклад, з такий персонажами як Волдеморт із "Гаррі Поттер", інопланетянином та навіть анімаційною рибкою з популярного фільму "Підводна братва". Який вигляд має істота – дивіться за посиланням!