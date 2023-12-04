Користувачі соціальних мереж провели цікаві порівняння, наприклад, з такий персонажами як Волдеморт із "Гаррі Поттер", інопланетянином та навіть анімаційною рибкою з популярного фільму "Підводна братва". Який вигляд має істота – нижче у відео!

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Риба з "людським обличчям" налякала людей у соцмережах

Відвідувач села, розташованого неподалік від міста Куньмін на півдні Китаю, зумів зняти моторошного коропа. У 2019 році в популярній китайській соціальній мережі Weibo з'явилися ці кадри. На відео показано, як риба вправно пересувається у воді, зрештою допливає до берега озера й висуває голову над поверхнею води.

У риби на обличчі були дуже дивні відмітини, через що можна було подумати, що у неї обличчя людини. Це дійсно налякало людей.

Риба з "людським обличчям" налякала людей у соцмережах / Скриншот з відео

На голові мешканця озера були темні крапки, схожі на два ока, дві вертикальні лінії, що нагадують боки носа, і одна горизонтальна – на тому самому місці, де має бути рот.

Риба перетворилася на фею,

— сказала жінка, яка стояла поруч із водоймою.

Пізніше відео опублікувала у Twitter (зараз X), де воно налякало ще більше людей по всьому світу. Ось декілька коментарів нажаханих спостерігачів:

"Святі угодники",

"Я зараз просто в шоку",

"Хто наважиться це з'їсти?",

"Це страшно".

В озері помітили рибу з "людським обличчям": дивіться відео