Ендокринолог Діна Крилова зазначила, що для дитини є певний вік, в якому найкраще заводити домашнього улюбленця. Про які саме роки життя мовиться – дізнайтеся далі!

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Вихованці здебільшого позитивно впливають на здоров'я

За словами лікаря, якщо ви плануєте принести нового вихованця додому, то переконайтеся, що ви можете забезпечити належний догляд та увагу. Загалом існує багато переваг для здоров'я від утримання домашнього улюбленця, а саме:

зменшення стресу,

зниження артеріального тиску,

боротьба з самотністю та депресією,

збільшення можливостей для занять фізичними вправами на свіжому повітрі,

зниження холестерину,

зниження тригліцеридів,

стрункіше тіло.

Однак, на жаль, тварини можуть і заражати людей певними захворюваннями, які називаються зоонозними. Так, діти до 5 років, вагітні, дорослі старше 65 років і люди з імунодефіцитом, мають більший ризик захворіти на захворювання, які передаються від тварини до людини.

Вагітним треба бути особливо обережними

Якщо ви вагітні, не потрібно відмовлятися від своєї кішки, але краще не заводити нову. Також уникайте контакту з бродячими котиками. Важливо знати, що кішки можуть бути переносниками токсоплазмозу – захворювання, яке призводить до вроджених вад дитини.

Які переваги та недоліки від заведення тварин / Фото Unsplash

Крім того, жінки при надії повинні уникати контакту з домашніми гризунами для запобігання впливу вірусу лімфоцитарного хоріоменінгіту, який може спричинити вроджені вади.

Коли заводити тварину для дитини?

Ендокринолог зазначила, що для дитини краще заводити домашнього улюбленця у такому віці:

після 5 років , коли дитина готова більш-менш самостійно доглядати за твариною,

, коли дитина готова більш-менш самостійно доглядати за твариною, діти меншого віку сприймають тварин, як іграшку і можуть їй зашкодити, та навіть травмувати.

Щоб зрозуміти, яка тварина найбільше підходить для дитини, важливо враховувати не тільки її побажання, але і вік. Зазвичай, діти починають просити купити вихованця в період відвідування дитячого садка. У цьому віці діти розуміють і можуть практикувати те, чого їх навчають, що їм пояснюють, але також бувають імпульсивними, що може налякати тварину.

Дрібні тварини, такі як хом'ячки та кролики дуже приваблюють дітей, оскільки нагадують плюшевих іграшок, і діти з ними так часто, на що тварини дратуються і можуть вкусити. З цієї причини доцільно почати привчати дитину до покірних тварин, які вимагають невеликих зусиль.

Найкраще заводити тварину для дитини віком від 5 років / Фото Unsplash

Що кожен господар кота має робити перед сном?

В утриманні кішки є як позитивні, так і негативні моменти. Один з мінусів – безсонні ночі, які мало кому припадуть до душі. Але ж не виганяти через це улюбленця на вулицю. Річ у тім, що господарі нерідко самі стають мимовільною причиною нічних активностей кота.

Досі не розумієте про що мовиться та до чого тут ви? Розповідаємо, що треба робити щовечора хоча б 15 хвилин, і як це допоможе вам виспатися.