Зміняться до невпізнаваності: ШІ показав якими будуть різні породи собак через 10 000 років

Фантасти, візіонери й просто ентузіасти прогресу часто розмірковують про майбутнє. Однак, виникає одне загадкове запитання: яка доля чекає на собак у наступні 10 000 років.

У спробі глибше розібратися в цьому ветеринари Basepaws, американської фірми з генетичного тестування домашніх тварин, провели комплексне розслідування. Експерти сформулювали гіпотези щодо потенційних трансформацій, які можуть зазнати сучасні породи протягом 10 000 років. Штучний інтелект створив їх візуалізацію.

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Який вигляд матимуть собаки через 10 000 років?

Генетики компанії разом з ветеринарним лікарем Генрі Вордом розглянули два сценарії розвитку подій із сильною зміною клімату. Один передбачає глобальне потепління, інший – настання льодовикового періоду.

Сценарій глобального потепління

У цьому сценарії зміни глобального клімату вплинуть на те, як люди зможуть годувати собак та доглядати їх.

Зростання температури по всій планеті призведе до нестачі ресурсів, а це, своєю чергою, спровокує зниження маси тіла собак,

– каже Ворд.

Загалом організми, які мають менші розміри, вимагають менше їжі та енергії, а також краще охолоджуються в спеку. Зменшення площі поверхні тіла дасть собакам змогу знизити вплив сонячного ультрафіолету на шкіру.

У разі потепління собаки можуть розвинути темніші відтінки шкіри і втратити шерсть / Фото Basepaws

Крім того, Ворд висловив гіпотезу щодо потенційного впливу глобального потепління на собак. Припускають, що з підвищенням температури у собак можуть відбуватися певні фізіологічні зміни, наприклад, темніша шкіра, як можливий механізм адаптації. Також це може призвести до втрати шерсті у собак.

Через глобальне потепління тварини можуть втратити шерсть / Фото Basepaws

Очікується, що у відповідь на посилення спеки тварини пристосуються до нічного способу життя. Примітно, що для полювання в темряві потрібні більші голови та вуха, що забезпечить ефективне розсіювання тепла. Зміни відбудуться й у метаболізмі – чотирилапі пристосуються споживати менше води.

Сценарій льодовикового періоду

У разі значної зміни клімату в бік похолодання очікується, що у собак з'явиться густіша шерсть для забезпечення тепла. Проте, вчені попереджають, що визначення точних змін у фізичних розмірах тварин, чи будуть вони збільшуватися, чи зменшуватися, залишається невизначеним.

У льодовиковому періоді собаки можуть почати конкурувати за здобич та укриття з людьми / Фото Basepaws

З усім тим, одним незаперечним результатом є те, що собаки почнуть накопичувати більшу кількість жиру, який служить резервуаром енергії для виживання.

За дуже ймовірним сценарієм собаки зазнають трансформації, щоб їх статура, як колись, нагадувала вовків. Ця еволюційна зміна призведе до розвитку міцних м'язів, що дозволить собакам демонструвати виняткові здібності до бігу та вдосконалені навички полювання.

Від холоду собаки стануть або більшими, або меншими / Фото Basepaws

У крайньому разі собаки можуть навіть конкурувати з людьми за такі ресурси, як здобич і притулок, що потенційно може поставити під загрозу товариство між нашими двома видами, яке триває тисячоліттями.

Завоювання космосу

Подумали ветеринари і генетики також і про третій шлях розвитку – колонізацію інших планет. Не виключено, що люди візьмуть з собою у космічну подорож і чотирилапих друзів. Проте, як це вплине на їхню зовнішність, залежатиме від умов, в яких тварини опиняться.

Завоювання космосу теж вплине на зовнішність собак / Фото Basepaws

Нагадаємо, у Великій Британії в Честерському зоопарку цього місяця сталася щаслива подія. На світ народилося дитинча чорного східного носорога. Цей вид африканського носорога перебуває на межі вимирання у світі. Тож поява на світ ще однієї особини дає надію.