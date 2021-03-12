Небезпечна їжа: 7 продуктів з вашого столу, які не можна давати собакам

Потрібно пам'ятати, що чотирилапі улюбленці завжди будуть просити їжу з людського столу. Але дбайливі господарі знають, що не можна ділитися із собакою їжею з власної тарілки – це шкодить здоров'ю тварини.

Серед їжі, яку із задоволенням їдять люди, чимало продуктів є токсичними для котів та собак. Якщо ви любите свого чотирилапого, не годуйте його їжею, що може викликати алергію, отруєння або проблеми з травленням.

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Шоколад та кофеїн



Потрібно ретельно стежити за тим, щоб улюбленець не їв шоколад / Фото Zoocomplex

Домашні тварини найчастіше отримують отруєння саме через продукти на основі какао. Песики так просять шматочок шоколадки, що нерідко господарі їм поступаються. Однак цього робити не можна.

Шоколад містить сполуки, що впливають на центральну нервову систему і серце тварин. Після вживання шоколаду у собак може початися неспокій, блювота, лихоманка і прискорене серцебиття.

Велика кількість шоколаду може призвести навіть до смерті собаки.

Ксиліт



Солодощі з цукрозамінником можуть викликати отруєння / Фото Pinterest

Цей замінник цукру часто зустрічається у жувальних гумках, цукерках, випічці тощо. Якщо він потрапляє в організм собаки, відбувається надмірне виділення інсуліну. Воно може призвести до небезпечного зниження рівню цукру в крові. Це нерідко стає причиною судом і колапсу.

Цибуля і часник

Ці рослини містять сполуки, що руйнують червоні кров'яні тільця в організмі собаки. Симптомами того, що тварина з'їла цибулю або часник, можуть стати блювота, діарея, біль в животі й втрата апетиту. У вихованця може розвинутися анемія.

Алкоголь

Звісно, власники не дають своїм тваринам алкогольні напої, однак собака може випити їх випадково, або ж з'їсти фрукти чи випічку, у яких міститься етанол.

Після цього собака може стати млявою, втратити контроль над рухами, а температура її тіла може зрости. Від отруєння алкоголем тварина може впасти в кому.

Виноград і родзинки



Виноград і горіхи є небезпечними для собак / Фото Veterok

Ці ягоди можуть викликати ниркову недостатність у собак. Навіть жменя винограду може призвести до серйозного отруєння.

Хміль

Він містить смолу, ефірні олії та дубильні речовини, що можуть стати причиною лихоманки у домашніх улюбленців. У тварини може з'явитися задишка. прискорене серцебиття, лихоманка.

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Горіхи макадамія

Хоча люди обожнюють ці ласощі, для собак вони дуже небезпечні. У тварин може розвинутися слабкість, тремтіння, лихоманка й нудота.