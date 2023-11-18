Втім, все ж є ті породи собак, які стали знаними у всьому світі завдяки екрану, найбільше. Розповідаємо про них.

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Породи собак, які стали популярними завдяки екрану

Німецька вівчарка

На екрані порода німецької вівчарки злетіла до неймовірної слави. Кількість появ у стрічках перевищує 550 разів.

Собаку можна побачити у таких стрічках як "Комісар Рекс", "Я – легенда" та "K-9".

Німецька вівчарка у телесеріалі "Комісар Рекс" / Фото Вікіпедія

Мопс

Також відомі після зйомок у кінострічках стала відома порода мопс. Зокрема, мовиться про такі роботи як "Люди в чорному", "Людина" та "Таємне життя домашніх тварин".

Далматинець

Після виходу анімаційного фільму "101 далматинець" діти по всьому світу вимагали у батьків придбати такого плямистого компаньйона.

Втім, є й зворотна сторона такої популярності – лише за рік кількість далматинців у притулках зазнала значного зростання. Оскільки люди просто "повелися" на екранний образ, не дізналися унікальних рис породи та не могли впоратися з доглядом.

Далматинець / Фото UnSplash

Бульдоги

Також популярними у фільмах стали бульдоги. Вони знімались у таких фільмах як, "Шерлок Холмс" і "Скайфол".

Золотистий ретривер

Серед відомих собак, які знімалися у фільмах є і золотистий ретривер (серіал "Додому", "Ретривери" та "Життя і мета собаки").

Кадр з фільму "Життя і мета собаки" / Фото Планета Кіно

Пуделі

Пуделі з'являлись на екранах понад 200 разів. Серед найбільш відомих фільмів "Сніданок у Тіффані" та "Квітень у Парижі".

Північна інуїтська собака

Північна інуїтська собака була на піку слави після того, як з'явилася в ролі лютововка у відомому телесеріалі "Гра престолів".

Ця порода, що має схожість з вовками та може похвалитися винятковим інтелектом, досі залишалася відносно невідомою. Їх дефіцит лише додає їм привабливості, роблячи справді винятковою знахідкою для любителів собак.

Лютововк з "Гри Престолів" / Фото gameofthrones

Тому вихід серіалу спричинив сплеск популярності схожої породи – хаскі, які також там були залучені.

Зауважимо, ще однією популярною породою собак є акіта-іна, яка стала такою знаною після історії Хатіко. Цього року чотирилапому виповнилося б 100 років. З цієї нагоди японський художник Тацу Нішино побудував кімнату навколо його статуї.