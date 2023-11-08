Існує переконання, що в цю породу закохуєшся раз і назавжди. Усі, у кого був французький бульдог, про жодних інших собак уже й чути не хочуть. Зазвичай люди думають, що знають про французьких бульдогів все, втім, є багато маловідомих фактів про маленьких вихованців, повідомляє 24 Канал.

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7 маловідомих фактів про французьких бульдогів

Французький, але не з Франції

Батьківщина французького бульдога не Франція, як заведено вважати. Ця порода насправді була виведена на берегах старої Англії, розташованої за Ла-Маншем.

Однак, французьким селекціонерам не знадобилося багато часу, щоб узятися за завдання вдосконалення та формування породи в ту, яку ми знаємо нині.

Дороге задоволення

Французькі бульдоги давно користуються репутацією дорогих порід. Раніше вони були ексклюзивним вибором для заможних верств населення.

Для домосідів

Ця порода відома своїм лінивим способом життя та відсутністю ентузіазму до фізичної активності. Тож саме ці риси роблять їх ідеальним вибором для тих, хто любить проводити більше часу вдома.

Французькому бульдогу не потрібні тривалі прогулянки чи інтенсивні фізичні вправи. До слова, саме через це вони схильні до швидкого набору маси. Тому всім власникам рекомендується ретельно стежити за вагою своїх пухнастих компаньйонів, ідеальний діапазон ваги для собак становить 8 – 13 кілограмів.

Французькі бульдоги – ідеальна порода для домосідів / Фото UnSplash

Різні вуха

Французькі бульдоги мають два різних типи вух. Перший зазвичай називають "класичним", він характеризується стоячими вухами помірного розміру із закругленими кінцями ("трояндочка"). Однак, американські заводчики спеціально вивели лінію французьких бульдогів із вухами форми "кажан".

Слюнтяї страшні

Любителі чистоти повинні подумати двічі перед тим, як обрати французького бульдога. Адже ці собаки відомі своїм надмірним слиновиділенням. Тож власникам потрібно бути готовими до того, що "слюньки пускатимуть" на все, що попадеться на шляху.

Також поширеною проблемою серед представників цієї породи є метеоризм (надмірне скупчення газів у кишківнику). Французькі бульдоги виявляють схильність і навіть полюбляють пускати гази.

Поза жаби

Французькі бульдоги мають схильність приймати "позу жаби". Ця приваблива риса стала однією з найвизначніших ознак породи, захоплюючи чимало собачників.

Цікаві факти про породу французький бульдог / Фото UnSplash

Розмноження зазвичай штучне

У розмноженні цих собак штучне запліднення відіграє переважну роль. Все через унікальну анатомію собак. На відміну від інших тварин, собаки постають перед труднощами, коли намагаються природним шляхом запліднити обрану партнерку.

Крім того, статистика показує, що майже 80% цуценят французького бульдога народжуються за допомогою кесаревого розтину.