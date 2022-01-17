Які кішки найбільш товариські: перелік порід та їх особливості

Існують породи кішок, які мають товариський характер від природи. Адже відомі своїм люблячим, милим та доброзичливим ставленням до людей.

Мейн-кун

Мейн-куна можна впізнати завдяки великим розмірам, пухким лапам та вухам. Проте ці чотирилапі відомі тим, що люблять інших кішок, людей, дітей і собак.

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Вони не проти поніжитися у господаря на колінах, їм подобається показувати свою любов за допомогою муркотіння та інших звуків.

Цю породу навіть вважають "собачою", оскільки вони можуть навчитися реагувати на основні команди. На відміну від більшості кішок, мейн-кун також має любов до води, тому можуть активно використовувати її у своїх іграх.



Мейн-кун / Фото Getty Images​

Сіамська кішка

Сіамська кішка відома своїми вражаючими блакитним очам, допитливому та люблячим характером. Вони постійно хочуть бути на колінах, на ліжку або за столом. Крім цього, порода дуже голосна та балакуча.

Ці кішки прив’язуються до "своїх людей" у домі, проте можуть бути обережними з незнайомцями.



Сіамська кішка​ / Фото Getty Images​

Абіссинська кішка

Це одна з найдавніших відомих порід котів, адже їх історія сягає стародавнього Єгипту.

Абіссинська кішка любить бути в центрі уваги, із задоволенням навчається та виконує трюки. Зазвичай вони цікаві та грайливі. Господарям буде важко залишати абіссинського чотирилапого вдома одного на довгий проміжок часу, адже потрібно буде подбати про регулярні ігри з цим котом.



Абінська кішка / Фото CRITTERFACTS​

Бірманська кішка

Ще одна блакитноока красуня, яка є надзвичайно милою, ніжною і товариською. Бірманська кішка любить бути з людьми та з іншими тваринами.

Вони дуже терплячі, тому стануть чудовим вибором для сімей з дітьми. Крім того, ці кішки, як правило, дуже тихі.



Бірманська кішка / Фото iStock

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Перська кішка

Це одна з найпопулярніших порід кішок, яка відома своїм милим, ніжним характером і чарівною мордочкою. Ці довгошерсті кішки, як правило, віддають перевагу спокою та тиші.

Вони люблять рутину і, як правило, добре виховані. Їм подобається проводити час з господарями та знаходити затишне місце, де можна було б згорнутися клубочком, щоб подрімати. Іноді вони можуть бути грайливими, проте одночасно й надто вимогливі.



Перська кішка / Фото Depositphotos

Перська кішка не дуже балакуча. Проте ця порода відома своїм мелодійним "цвіріньканням", коли хочеться поговорити.