Мэйн-кун

Мейн-куна можно узнать благодаря большим размерам, пышным лапам и ушам. Однако эти четырехлапые известны тем, что любят других кошек, людей, детей и собак.

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Они не прочь понежиться у хозяина на коленях, им нравится показывать свою любовь с помощью мурлыкания и других звуков.

Эту породу даже считают "собачьей", поскольку они могут научиться реагировать на основные команды. В отличие от большинства кошек, мейн-кун также любит воду, поэтому могут активно использовать ее в своих играх.



Мейн-кун / Фото Getty Images

Сиамская кошка

Сиамская кошка известна своими поразительными голубым глазам, любознательным и любящим характером. Они постоянно хотят быть на коленях, на кровати или за столом. Кроме этого, порода очень громкая и болтливая.

Эти кошки привязываются к своим людям в доме, однако могут быть осторожными с незнакомцами.



Сиамская кошка / Фото Getty Images

Абисинская кошка

Это одна из древнейших известных пород кошек, ведь их история уходит в древний Египет.

Абисинская кошка любит быть в центре внимания, с удовольствием учится и выполняет трюки. Обычно они интересны и игривые. Хозяевам будет тяжело оставлять абиссинского четырехлапого дома одного на долгий промежуток времени, ведь нужно будет позаботиться о регулярных играх с этим котом.



Абинская кошка / Фото CRITTERFACTS

Бирманская кошка

Еще одна голубоглазая красавица, чрезвычайно милая, нежная и общительная. Бирманская кошка любит быть с людьми и другими животными.

Они очень терпеливы, поэтому станет отличным выбором для семей с детьми. Кроме того, эти кошки, как правило, очень тихие.



Бирманская кошка / Фото iStock

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Персидская кошка

Это одна из самых популярных пород кошек, которая известна своим милым, нежным характером и волшебной мордашкой. Эти длинношерстные кошки, как правило, предпочитают покой и тишину.

Они любят рутину и, как правило, хорошо воспитаны. Им нравится проводить время с хозяевами и находить уютное место, где можно было бы свернуться клубочком, чтобы вздремнуть. Иногда они могут быть игривыми, но одновременно и слишком требовательны.



Персидская кошка / Фото Depositphotos

Персидская кошка не очень болтлива. Однако эта порода известна своим мелодичным "чириканьем", когда хочется поговорить.