Мэйн-кун
Мейн-куна можно узнать благодаря большим размерам, пышным лапам и ушам. Однако эти четырехлапые известны тем, что любят других кошек, людей, детей и собак.
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Они не прочь понежиться у хозяина на коленях, им нравится показывать свою любовь с помощью мурлыкания и других звуков.
Эту породу даже считают "собачьей", поскольку они могут научиться реагировать на основные команды. В отличие от большинства кошек, мейн-кун также любит воду, поэтому могут активно использовать ее в своих играх.
Мейн-кун / Фото Getty Images
Сиамская кошка
Сиамская кошка известна своими поразительными голубым глазам, любознательным и любящим характером. Они постоянно хотят быть на коленях, на кровати или за столом. Кроме этого, порода очень громкая и болтливая.
Эти кошки привязываются к своим людям в доме, однако могут быть осторожными с незнакомцами.
Сиамская кошка / Фото Getty Images
Абисинская кошка
Это одна из древнейших известных пород кошек, ведь их история уходит в древний Египет.
Абисинская кошка любит быть в центре внимания, с удовольствием учится и выполняет трюки. Обычно они интересны и игривые. Хозяевам будет тяжело оставлять абиссинского четырехлапого дома одного на долгий промежуток времени, ведь нужно будет позаботиться о регулярных играх с этим котом.
Абинская кошка / Фото CRITTERFACTS
Бирманская кошка
Еще одна голубоглазая красавица, чрезвычайно милая, нежная и общительная. Бирманская кошка любит быть с людьми и другими животными.
Они очень терпеливы, поэтому станет отличным выбором для семей с детьми. Кроме того, эти кошки, как правило, очень тихие.
Бирманская кошка / Фото iStock
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Персидская кошка
Это одна из самых популярных пород кошек, которая известна своим милым, нежным характером и волшебной мордашкой. Эти длинношерстные кошки, как правило, предпочитают покой и тишину.
Они любят рутину и, как правило, хорошо воспитаны. Им нравится проводить время с хозяевами и находить уютное место, где можно было бы свернуться клубочком, чтобы вздремнуть. Иногда они могут быть игривыми, но одновременно и слишком требовательны.
Персидская кошка / Фото Depositphotos
Персидская кошка не очень болтлива. Однако эта порода известна своим мелодичным "чириканьем", когда хочется поговорить.