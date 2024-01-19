Як стверджують фахівці, залежно від породи, каші повинні складати 25 – 40% раціону тварини. Втім, є й ті крупи, які не можна давати собакам.

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Які каші можна давати собакам?

Насамперед гречану кашу, вона багата мікроелементами – магнієм, залізом, кальцієм, калієм, містить білки, вітаміни групи "В" і "Е". Завдяки цьому гречана каша позитивно впливає на нервову, кровоносну системи, сприяє зміцненню кісток та дозволяє прибрати зайву вагу.

Рисова каша містить багато вітаміну "В", та мікроелементів — цинк, залізо, калій, магній, кальцій. Рисова каша нормалізує роботу серця, позитивно впливає на нервову і сечостатеву системи, зміцнює судини, кістки. Однак, так само як і у людей, у деяких собак рис може викликати закрепи.

Саме гречана та рисова каші повинні бути основними в раціоні собаки, їх можна змішувати у пропорції 50 на 50 і давати в одне годування. Багато заводчиків годують своїх вихованців рисовою і гречаною кашею, додаючи до них м'ясо та овочі.

Які каші можна давати собакам / Фото Unsplash

Геркулес можна давати собакам, але не всім і не часто. Річ у тому, що рослинні білки, які у ньому є, можуть викликати алергічну реакцію та призвести до розладу шлунку. Краще готувати для собаки вівсяну крупу. Вона містить жири та амінокислоти, а так само велику кількість корисних білків. Хоча багато заводчиків годують своїх вихованців переважно геркулесом, тому тут слід перевірити реакцію організму на вівсянку, якщо почнеться алергія або інші проблеми зі здоров'ям, то геркулес потрібно виключити з раціону.

Якими кашами не можна годувати собаку?

Кукурудзяну кашу, оскільки вона майже не засвоюється організмом. Що більше, кукурудзяна каша може призвести до непрохідності кишківника та викликати загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Така каша може стати й причиною алергії.

Не варто давати і перлову кашу. Вона містить велику кількість білка та клітковини – це теж може викликати алергію. Перловка погано засвоюється та часто призводить до проносу.

Пшоняну кашу собака важко перетравлює, від пшона у собак може статися заворот шлунку. Тому не варто додавати її в раціон, навіть у невеликих кількостях.

Бобові культури не перетравлюються та призводять до сильного газоутворення та закрепів, тому каші з бобових культур недопустимі в раціоні тварин.

Манна крупа є найменш корисною кашею. Вона легко перетравлюється, тому незамінна для годування тварин із захворюваннями шлунку, а так само цуценят. Її ще називають "марною" кашею через велику кількість вуглеводів та найменшу кількість корисних речовин. Але просто так, багато її давати не варто, особливо тваринам із зайвою вагою.

Також експерти не рекомендують давати крупи швидкого приготування. Попередня обробка знижує вміст у їхньому складі вітамінів, мінералів та харчових волокон.

Зауважимо, деякі аспекти людської поведінки можуть спровокувати нервування у собак. Так, було визначено 7 речей, які собаки терпіти не можуть у людській поведінці.