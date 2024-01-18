Так, у новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні поведінки собак, а саме вилянні хвостом. Тож з чим пов'язана така дія тварин – далі у матеріалі!

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Учені зрозуміли, чому собаки так сильно виляють хвостами

У недавньому дослідженні вчені прийшли до висновку, що собаки, можливо, розвинули здатність ритмічно виляти хвостом в результаті приручення. Припускають, що ця поведінка, ймовірно, еволюціонувала тому, що люди вважали її привабливою.

У світі собак, будь то витончене чи наполегливе погойдування, виляння хвостом є поширеною поведінкою. Ця дія часто є цінним інструментом для власників собак, щоб оцінити емоційний стан своїх пухнастих компаньйонів. З усім тим, точні джерела цього вміння залишаються дещо загадковими. Проте, зараз група дослідників готова запропонувати кілька теорій, щоб пролити світло на це питання.

Оскільки повернутися в минуле не є можливим, учені зосередилися на поведінці собак у тандемі з поведінкою людини, щоб зрозуміти, який вигляд мало виляння хвостом у процесі одомашнення,

– каже доктор Тейлор Херш.

Результати спостережень показують, що вирощені вручну цуценята виляють хвостом набагато частіше, ніж вирощені вовченята. При цьому собаки виляють хвостом вправо у відповідь на позитивний досвід, наприклад, при появі власників, і вліво – в негативних ситуаціях, наприклад, коли власники хочуть піти.

Вирощені вручну цуценята виляють хвостом частіше / Фото Unsplash

Автори дослідження дійшли висновку, що собаки так часто впливають хвостом частково через процес одомашнення. Херш із колегами вважають, що ця поведінка могла виникнути у тварин через генетичний зв'язок із поведінкою, обраною людьми, як-от прирученість або слухняність.

Утім, учені вважають, що цьому може бути й інше пояснення.

Ймовірно, ритмічне виляння хвостом може бути пов'язане з несвідомим вибором людини — нас дуже приваблюють ритмічні стимули, що могло послужити тригером для розвитку поведінки у тварин,

– каже автор дослідження Сільвія Леонетті.

Вчені згодні, що люди є візуальним видом і дійсно цінують ритм, а тому собаки могли освоїти цю навичку для комунікації з нами. Крім того, людей дратує гавкіт і гучні звуки, а тому такий вираз емоцій, мабуть, відштовхнув би людей.

Зауважимо, зимові прогулянки з собакою наповнені захопливими іграми та мальовничими сніговими пейзажами. Однак, серед цієї зимової країни чудес ховається прихована небезпека для лап вихованця. Ветеринари розповіли про потенційну небезпеку, яка може спіткати собак у снігових умовах. Також зооексперти надали рекомендації щодо захисту лапок тварини під час прогулянки взимку.