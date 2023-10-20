Під впливом інстинктів поведінка кота, як і інших тварин, іноді може здаватися дивною. Замість того, щоб поспішно висловлювати здивування, важливо враховувати, що за такою незвичайною поведінкою можуть бути вагомі причини.

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5 дивних звичок кожного кота

Топтання

Коли домашня тварина ласкаво "масажує" свого господаря або ковдру ніжними лапками, це нагадує дитячий інстинкт стимулювати вироблення молока у своєї матері-кішки, потираючи її живіт.

Ця загадкова поведінка, яка спостерігається у дорослих кішок, означає їх бажання висловити щастя, знайти розраду або навіть залишити свій запах на предметі, який вони тупцюють.

Спроби втиснутись у тісні місця

Коти мають вроджену тягу до невеликих просторів, про що свідчить їхня миттєва схильність залізти в маленьку коробку, поставлену на підлогу.

Така поведінка зумовлена їхньою потребою в безпеці, оскільки перебування в замкнутому просторі забезпечує котам відчуття безпеки та комфорту. Крім того, тепло, яке дає коробка, спонукає котів шукати притулку в її межах.

Раптовий укус

Експерти з котячої поведінки виявили, що коти можуть швидко змінювати свою поведінку, коли їх гладять. Те, що починається як приємний досвід, може раптово перерости в кусаючий інцидент.

Так, коли кішки кусають своїх господарів під час обіймів, вони не мають наміру завдати шкоди. Швидше, така поведінка є їхнім способом вираження симпатії. Однак, у міру дорослішання коти не розуміють, що їхні кігті та зуби стали більшими та гострішими.

Водночас сильний укус кота може служити явним свідченням його неприязні до надмірних обіймів або носіння на руках власника. Це також може бути спроба привернути увагу власника та залучити його до гри.

5 дивних звичок, які має кожен кіт / Фото UnSplash

Біготня

Коти, відомі своїм норовливим характером, виявляють схильність швидко кидатися з одного кутка в інший.

Таку поведінку можна пояснити їхніми винятковими сенсорними здібностями, причому пухнасті котячі мають підвищений слух і зір. Саме ці органи чуття дозволяють їм виявляти непомітні подразники, невідомі для їхніх супутників-людей, спонукаючи їх швидко кидатися до дії, наче на розвідувальній місії.

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Котів непереборно тягне до предметів, які тримають їхні господарі, будь то книга, газета чи ноутбук. Ця схильність походить від заспокійливого аромату їх улюбленої людини, що робить ці предмети безпечним притулком для наших котячих товаришів.

Крім того, спостерігали, як тварини відстоюють своє територіальне домінування, позначаючи книги чи комп'ютери, якими часто користувалися їхні власники. Тривалий фізичний контакт вказує на значущість і важливість цих володінь, що спонукає тварин заявити свої вимоги.

Зауважте: власники домашніх тварин часто не помічають дискомфорту своїх пухнастих товаришів. Коти можуть часто подавати ознаки, які свідчать про проблеми. Як це зрозуміти – читайте за посиланням!