Коти можуть часто подавати ознаки, які свідчать про проблеми. Як це зрозуміти – читайте далі!

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Відмова від їжі

Яскравий показник різноманітних захворювань і котячого дискомфорту – це зниження апетиту та небажання їсти.

Якщо ваш улюблений котячий компаньйон раптово втрачає свої звичні харчові звички, це може бути пов'язано з такими факторами, як спекотна погода, яка, як відомо, знижує апетит, або, можливо, пошуками їжі в іншому місці.

Крім того, рекомендується бути обережним, коли втрата апетиту збігається з такими симптомами, як млявість, блювота, діарея, втрата ваги та інші серйозні ознаки основних захворювань. У таких випадках настійно рекомендується негайна консультація ветеринара, щоб забезпечити швидку діагностику та своєчасне втручання.

Зміна рівня активності

​Експерти з котячої поведінки спостерігали помітне зниження рівня активності котів, що супроводжувалося збільшенням тривалості сну. Поява млявості, тривалий режим сну та бажання шукати притулку в темних і затишних куточках тепер визнаються потенційними показниками основних проблем зі здоров'ям.

Ця зміна в поведінці викликає особливе занепокоєння, оскільки вона різко контрастує з раніше спостережуваним високим рівнем грайливості та енергії, які демонструють ці тварини.

Шкіра та шерсть

Стан котячої шкіри є перевіреним індикатором їхнього загального самопочуття. Шкіра здорової кішки повинна мати гладку текстуру і виглядати або чорною, або рожевою, а шерсть повинна мати глянсовий блиск.

Однак власників домашніх тварин закликають залишатися пильними щодо можливих проблем зі шкірою. Часте миття або чухання, а також наявність видимих подряпин на шкірі або випадання волосся можуть бути ознаками захворювання шкіри. Крім того, тьмяна шерсть, що супроводжується значною кількістю лупи, потенційно може свідчити про серйозніші проблеми зі здоров'ям.