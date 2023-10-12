Як кішка "говорить", що в неї щось болить
Коти можуть часто подавати ознаки, які свідчать про проблеми. Як це зрозуміти – читайте далі!
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- Відмова від їжі
Яскравий показник різноманітних захворювань і котячого дискомфорту – це зниження апетиту та небажання їсти.
Якщо ваш улюблений котячий компаньйон раптово втрачає свої звичні харчові звички, це може бути пов'язано з такими факторами, як спекотна погода, яка, як відомо, знижує апетит, або, можливо, пошуками їжі в іншому місці.
Крім того, рекомендується бути обережним, коли втрата апетиту збігається з такими симптомами, як млявість, блювота, діарея, втрата ваги та інші серйозні ознаки основних захворювань. У таких випадках настійно рекомендується негайна консультація ветеринара, щоб забезпечити швидку діагностику та своєчасне втручання.
Зміна рівня активності
Експерти з котячої поведінки спостерігали помітне зниження рівня активності котів, що супроводжувалося збільшенням тривалості сну. Поява млявості, тривалий режим сну та бажання шукати притулку в темних і затишних куточках тепер визнаються потенційними показниками основних проблем зі здоров'ям.
Ця зміна в поведінці викликає особливе занепокоєння, оскільки вона різко контрастує з раніше спостережуваним високим рівнем грайливості та енергії, які демонструють ці тварини.
Шкіра та шерсть
Стан котячої шкіри є перевіреним індикатором їхнього загального самопочуття. Шкіра здорової кішки повинна мати гладку текстуру і виглядати або чорною, або рожевою, а шерсть повинна мати глянсовий блиск.
Однак власників домашніх тварин закликають залишатися пильними щодо можливих проблем зі шкірою. Часте миття або чухання, а також наявність видимих подряпин на шкірі або випадання волосся можуть бути ознаками захворювання шкіри. Крім того, тьмяна шерсть, що супроводжується значною кількістю лупи, потенційно може свідчити про серйозніші проблеми зі здоров'ям.
- Агресія
Коти демонструють агресивну поведінку, включаючи шипіння та гарчання, коли їхні господарі гладять їх і ненавмисно торкаються до болючих ділянок. При цьому навіть найпривітніший котячий компаньйон може подряпати або вкусити руку свого господаря.
Агресія кішки може свідчити про погане самопочуття / Фото UnSplash
Ротова порожнина
Будь-яке почервоніння навколо рота, опухлі ясна або неприємний запах – все це можливі ознаки зараження ротової порожнини вашого улюбленця. Дані симптоми можуть бути досить болючими, і, як наслідок, кішка може навіть втратити апетит або жувати їжу тільки однією стороною рота.
Туалет повз лоток
Це, напевно, найбільш явний симптом проблем зі здоров'ям, коли кішка вже точно приверне увагу свого господаря.
Що робити господарям?
Ветеринари наголошують на надзвичайно важливому своєчасному зверненні з домашніми тваринами до лікаря, закликаючи власників тварин не зволікати з візитом до ветеринара. Важливо не вважати, що симптоми зникнуть самі по собі через кілька днів. На жаль, є випадки, коли тварин привозять до ветеринара на пізній стадії хвороби, що робить лікування складним або майже неможливим.
Тож підтримувати міцний емоційний зв'язок зі своїм домашнім улюбленцем далеко не безглуздо. Скоріше це гарантія того, що тварина отримає своєчасну допомогу, коли це буде потрібно, що зрештою призведе до тривалого, задоволеного та безболісного життя.