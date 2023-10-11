Ветеринари натрапили на незрозумілу аномалію в шлунку домашньої тварини. Подальше дослідження показало, що це загадкове утворення насправді складалося з 43 гумок для волосся.

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Тварина, яка мешкає в Йоркширі, захворіла, що спричинило турбування її власниці Ребекки та її доньок Хлої та Шарлотти.

У ветеринарній клініці Minster Vets у Йорку зробили рентгенівський знімок, який виявив незрозумілу масу в шлунку кота. Дивно, але виявилося, що вміст складався з 43 гумок для волосся, які були проковтнуті у власному будинку. Це привело директора клініки в "приголомшення".

Рентгенівський знімок шлунку кішки / Фото VETPARTNERS​

Пані ветеринар Сара Форд попередила, що гумки для волосся "дуже спокусливі" для котів.

Одного разу в мене був випадок, коли кішка з'їла 10 зав'язок для волосся, але я не могла повірити, коли ми нарахували 43. Усі вони були сплутані та зав'язані разом, утворивши велику грудку, і її шлунок був настільки переповнений, що в ньому майже не залишилося місця для будь-чого ще,

— розповіла вона.

Кішці дуже пощастило, що вона залишилася живою. Оскільки утворення могло заблокувати кишківник, й призвести до небажаних наслідків.

У кишківнику кішки виявили 43 гумки для волосся / Фото VETPARTNERS​

Тепер сім'я стежить за тим, щоб усі зав'язки для волосся були прибрані якомога далі від цікавої кішечки.

Кішку вдалося врятувати / Фото VETPARTNERS

Ветеринари суворо попереджають власників домашніх тварин, наголошуючи на важливості тримати своїх пухнастих товаришів на безпечній відстані від дрібничок, зав'язок і стрічок, оскільки ці, здавалося б, нешкідливі предмети можуть непереборно спокусити домашніх тварин. Недотримання цієї вимоги може призвести до серйозних ускладнень і поставити під загрозу їхнє здоров'я.

Цікаво: чи замислювалися ви коли-небудь про те, як наші вихованці справляються з нудьгою? Кішки, як правило, сплять від 15 до 20 годин на день, тому складно відрізнити здоровий сон від нудьги. Ветеринари розповіли, який вигляд може мати нудьга в домашніх тварин і що станеться, якщо з нею не боротися.