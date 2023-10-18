У цьому контексті важливо зазначити, що надмірне линяння може мати шкідливий вплив на загальне самопочуття кота. Особливо тоді, коли кішка поглинає значну кількість вовни під час облизування і вмивання себе. Що робити, коли кіт сильно линяє – дізнайтеся у матеріалі!

Читайте також Приходять не тільки, щоб погрітися: чому кішки сплять на людях

Причини інтенсивного випадання вовни

Хоча линяння є природним явищем для котів, є випадки, коли вона може стати надмірною або тривалою, потенційно вказуючи на основні проблеми. Експерти припустили, що така підвищена линька може бути пов'язана зі стресом, оскільки коти, як відомо, дуже чутливі до змін у навколишньому середовищі.

Також було відзначено, що неправильне харчування, паразитарні інвазії або порушення гормонального балансу також можуть відігравати певну роль.

Отже, якщо линяння триває понад місяць і супроводжується ознаками хвороби або поведінковими змінами, необхідно звернутися за професійною медичною допомогою для встановлення точного діагнозу та відповідного лікування.

Що робити, коли кіт сильно линяє?

Якщо ж загалом линяння проходить звично, то можна допомогти коту і зменшити кількість шерсті в будинку:

Потрібно регулярно розчісувати

​Так можна запобігти ковтунам, сплутуванням і покращиться якість шерсті. Це перевірений варіант.

Іноді купати

Хоча більшість кішок не люблять водні процедури й добре справляються з самоочищенням за допомогою язика і зубів, іноді їм може знадобитися допомога господаря. Це особливо актуально для довгошерстих порід або, якщо кішка забруднилася чимось брудним або смердючим.

Як допомогти котові під час процесу линяння / Фото UnSplash

Не годувати домашньою їжею

​Як зазначають ветеринари, краще підібрати правильний раціон для кішки. Щоб запобігти або зменшити линяння, потрібно забезпечити кішці достатню кількість білків, жирів, вітамінів і мінералів. Краще обирати якісний збалансований корм для кішок, що підходить для їхнього віку, породи та способу життя.

Ну і звісно, щоб зберегти чистоту і порядок у будинку в період линяння кішки, потрібно регулярно прибирати шерсть зі свого одягу, меблів і підлоги. Це можна робити за допомогою ролика для одягу, щітки для меблів і пилотяга.