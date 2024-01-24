Розуміння можливостей слуху вашого вихованця та тихої какофонії вашого дому може допомогти визначити будь-які незручності для тварини. Тож, яка побутова техніка може нашкодити – читайте далі!

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Яка техніка може нашкодити домашнім тваринам?

Якщо вихованця щось турбує, це часто проявляється в його поведінці. Кішки можуть чути частоти або висоту звуку до 64 000 Гц, а собаки – до 45 000 Гц, у порівнянні з 20 000 Гц у людини.

Опитування у Великій Британії 2015 року, опубліковане в Journal of Feline Medicine and Surgery, оцінювало потенційні причини судом у котів із захворюванням, яке називається котячими аудіогенними рефлекторними судомами.

Напади у 96 кішок викликало:

звуки, схожі на дзвінок телефону,

падіння металевої ложки в керамічну миску,

постукування по склу,

шелестіння паперу або поліетиленових пакетів,

набір тексту на клавіатурі комп'ютера та цокання язиком.

Цей стан набагато серйозніший, ніж просто занепокоєння, він демонструє, наскільки чутливим є слух тварини.

Дослідження 2005 року також виявило, що навколишні лабораторні звуки можуть впливати на цикли сну тварин.

Пилотяги лякають домашніх тварин / Фото thepugdiary

Як захистити тварину від цих шумів?

На жаль, ми не можемо захистити домашніх тварин абсолютно від усього, що їх лякає. Хоча ви можете вибрати тихші пилотяги або виставити позицію на мікрохвильовій печі, щоб вона не подавала гучний сигнал після завершення роботи.

Люди повинні пам'ятати, коли вони приносять щось у свій дім – будь-то інша собака, електронний прилад чи дитина – вони повинні думати про те, який вплив це матиме на собаку, щоб вони могли бути готовими на випадок, якщо собака відреагує погано,

– каже професор Корнельського університету Кетрін Хаупт.

Найкраще, що ви можете зробити, це спостерігати, як ваш вихованець поводиться біля певних гаджетів або у відповідь на те, як ви увімкнули конкретну техніку.

Зауважимо, деякі аспекти людської поведінки можуть спровокувати нервування у собак. Так, було визначено 7 речей, які собаки терпіти не можуть у людській поведінці.