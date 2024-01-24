Понимание возможностей слуха вашего питомца и тихой какофонии вашего дома может помочь определить какие-либо неудобства для животного. Итак, какая бытовая техника может навредить – читайте дальше!

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Какая техника может навредить животным?

Если питомца что-то беспокоит, это часто проявляется в его поведении. Кошки могут слышать частоты или высоту звука до 64 000 Гц, а собаки – до 45 000 Гц по сравнению с 20 000 Гц у человека.

Опрос в Великобритании 2015 года, опубликованный в Journal of Feline Medicine and Surgery, оценивал потенциальные причины судорог у кошек с заболеванием, которое называется кошачьими аудиогенными рефлекторными судорогами.

Приступы у 96 кошек вызвало:

звуки, похожие на звонок телефона,

падение металлической ложки в керамическую миску,

постукивание по стеклу,

шелест бумаги или полиэтиленовых пакетов,

набор текста на клавиатуре компьютера и цокания языком.

Это состояние гораздо серьезнее, чем просто беспокойство, оно демонстрирует, насколько чувствителен слух животного.

Исследование 2005 года также выявило, что окружающие лабораторные звуки могут влиять на циклы сна животных.

Пылесос пугает домашних животных / Фото thepugdiary

Как оградить животное от этих шумов?

К сожалению, мы не можем оградить домашних животных абсолютно от всего, что их пугает. Хотя вы можете выбрать более тихие пылесосы или выставить позицию на микроволновке, чтобы она не подавала громкий сигнал после завершения работы.

Люди должны помнить, когда они приносят что-то в свой дом – будь то другая собака, электронный прибор или ребенок – они должны думать о том, какое влияние это будет иметь на собаку, чтобы они могли быть готовы на случай, если собака отреагирует плохо,

– говорит профессор Корнельского университета Кэтрин Хаупт.

Лучшее, что вы можете сделать, это наблюдать, как ваш питомец ведет себя возле определенных гаджетов или в ответ на то, как вы включили конкретную технику.

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