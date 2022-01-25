Як зрозуміти свого кота: причини дивних звичок пухнастих улюбленців

Коти – надзвичайно розумні створіння. Часто власники не можуть пояснити деякі риси поведінки, що притаманні цим домашнім улюбленцям.

Чимало звичок можна пояснити інстинктами пухнастиків. Дізнайтеся, чому ваш улюбленець інколи дивує своїми досить оригінальними вчинками.

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Які звички притаманні майже усім котам

П'ють з-під крана



Коти полюбляють пити проточну воду / Фото Pixabay

Проточна вода здається кішкам смачнішою за стоячу. Це відбувається на рівні інстинктів. У дикій природі кішки намагаються уникати застояної води, адже там швидко розмножуються шкідливі бактерії.

Також коти можуть уникати своєї миски з водою, бо та могла ввібрати у себе сторонні запахи. Особливо часто це відбувається із пластиковим посудом.

Дістають їжу з миски



Нерідко коти розкидають їжу / Фото Unsplash

Господарі часто сваряться на котиків, бо ті "смітять" під час прийому їжі. Однак пухнастики мають на це серйозну причину.

Річ у тім, що вуса кота під час їжі можуть торкатися країв миски. На вусах розташована величезна кількість нервових закінчень, і така ситуація неприємна для тварини. Саме тому пухнастики дістають їжу з миски та вживають її з підлоги.

Приносять господарям здобич



Коти часто приносять господарям здобич / Фото Unsplash

Господарі пухнастиків звикають, що кіт може принести з вулиці не тільки дрібних тваринок і птахів, а й досить незвичні речі. Наприклад, листя, яблука, й навіть вкрадені речі.

Усе це кіт вважає своєю здобиччю. Інстинкт змушує тварину нести здобич господарям, щоб ті "повчилися полювати".

Річ у тім, що в природі коти подібним чином навчають полювати своїх малюків. А домашні коти переносять цю поведінку на людей.

Труться об людину



Так коти демонструють свої товариські наміри / Фото Unsplash

Цей жест є символом любові й товариських намірів котика. Улюбленці можуть тертися об ноги господарів, коли сильно засумували. Окрім того, так кіт "мітить" вас своїм запахом – адже пухнастики вважають господарів своєю територією.

Також коти можуть тертися й об нових людей, які приходять у ваш дім. Так вони вітаються із гостем, висловлюють свою довіру і водночас досліджують нову людину.

Вибагливість у їжі

Пухнасті гурмани можуть бути дуже вибагливими у виборі корму. Часто їм дуже складно підібрати раціон, який вони їстимуть із задоволенням.

На допомогу власникам може прийти лінійка GOURMET™ PERLE DUO. З нею ви щодня зможете тішити улюбленця новими смаками.

Який з витончених рецептів котик може з'їсти сьогодні?

GOURMET™ Perle створив лінійку Duo: ретельно підібрані комбінації ніжних шматочків, подрібнених до мініфіле з вишуканими м'ясними та рибними смаками, що приготовані з турботою і подаються у смачній підливі на радість Вашому вибагливому улюбленцю.

GOURMET™ Perle Duo – рецепт подвійної насолоди для шанувальників витончених делікатесів на кожен день.



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

GOURMET™ PERLE DUO з океанічною рибою та тунцем

GOURMET™ PERLE DUO з лососем та сайдою

GOURMET™ PERLE DUO з телятиною та качкою

GOURMET™ PERLE DUO з куркою та яловичиною

На вибір котикам пропонують корми з лінійки GOURMET™ PERLE DUO з м'ясом: телятиною та качкою або куркою і яловичиною. Серед кормів з рибою вони можуть обирати між лососем і сайдою та океанічною рибою з тунцем.

Пухнасті гурмани можуть скуштувати усі смаки по черзі та обрати ті, що смакуватимуть їм щодня.

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Незабаром пухнасті гурмани зможуть скуштувати 2 цікавих новинки із серії Gourmet Perle. Їх можна буде знайти у зоомагазинах вашого міста. Детальніше про них дізнавайтеся у наступних статтях.

Неодмінно потіште свого пухнастого гурмана смаками подвійних рецептів від GOURMET™ PERLE DUO. GOURMET™ PERLE DUO – рецепт подвійної насолоди для шанувальників витончених делікатесів на кожен день.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця.