Як зробити життя кота безпечним: 8 порад для кожного власника

Домашні коти щодня потрапляють в різні неприємні й небезпечні ситуації. Власникам чотирилапих потрібно ретельно дотримуватися правил, що допоможуть вберегти улюбленця.
Київська команда порятунку тварин щодня виїжджає на виклики до котиків, які потрапили в скрутні ситуації. Фахівці розповідають, як зробити життя вашого кота щасливим та уникнути зайвих стресів.
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Захисні решітки на вікнах
Це мають бути не антимоскітні сітки, які легко зламати, а система "антикішка". Навіть якщо кіт живе у вас багато років і ніколи не пробував стрибнути з вікна, це не є гарантією безпеки. Будь-який птах чи комаха можуть стати причиною інстинктивного пориву.
Встановіть на вікна захисні сітки / Фото Depositphotos
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Не можна відкривати вікна на режим "провітрювання"
Навіть якщо на вікнах є сітка, кіт може застрягнути в трикутному отворі вікна. Травми, які може отримати тварина, найчастіше бувають смертельними. Кіт, який застряг у вікні, вже не може вилізти сам й повільно провалюється донизу, а його тіло травмується. Для того, щоб відкривати вікна на провітрювання, потрібно використовувати спеціальний обмежувач, що залишає тільки вузенький простір для повітря.
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Закривайте вентиляцію
Усі виходи до вентиляційних шахт мають бути міцно закриті. Навіть якщо вони розташовані на стелі. Коти можуть дістатися майже куди завгодно, а з вентиляції їх дуже складно дістати живими й неушкодженими.
Переконайтеся, що ваш дім безпечний для кота / Фото Unsplash
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Ретельно закрийте всі виходи в комунікації
Це стосується отвору під ванною, люків для ревізії труб тощо. Всі вузькі місця мають бути недоступними для котиків. Бажано закривати їх не тільки пластиковими заглушками, а ще й замками – адже тварина може підчепити пластик кігтями й відкрити отвір.
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Кіт може вискочити з дверей
Коли виходите з дому, стежте, чи котик не вискочив із дверей. Інколи для цього достатньо однієї секунди.
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Самовигул небезпечний
Не випускайте тварину на самовигул. Це дуже небезпечно. З твариною може трапитися що завгодно, а ви навіть не знатимете про це.
Не випускайте кота на самовигул / Фото Unsplash
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Фахівці з порятунку радять не вигулювати котів
Кішки не потребують вигулу. Вони зазвичай дуже погано ходять на повідку, а з будь-якого нашийника чи шлейки можуть дуже легко вислизнути.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
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Транспортуйте кота в переносці
Найкраще – обирати надійну переноску з металевими дверцятами. Небажано носити котика у м'яких сумках, переносках зі спеціальним люком для годування, а також в корзинках. Звідти кіт може втекти.
Навіть якщо ваш котик дуже ручний, не потрібно носити його без переноски. У незнайомому місці або при стресі тварина може перестати впізнавати власника, почати кусатися й вирватися з рук.
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З будь-якої переноски кіт може втекти, тому бажано, щоб на ньому зажди був нашийник з адресником. В ідеалі – тварина має бути чипована, адже адресник також легко загубити.