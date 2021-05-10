Як змінилося життя котиків після вулиці чи притулку: фотопорівняння

Цих тваринок взяли у новий дім і вони розквітли завдяки любові та турботі господарів. Дивіться добірку надихаючих та зворушливих фото.

Котики, яких знайшли на вулиці або взяли у притулку, стали своїм людям найкращими друзями. Вони позують для фотографій, супроводжують господарів до ванної й дарують їм усю свою любов.

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Пишна красуня

Хазяйка знайшла цю кицю на вулиці неподалік власної оселі. З брудного занедбаного кошеняти воно перетворилося на таку товстеньку кицю. Тваринка ніколи не відпускає свою власницю до ваної кімнати саму й завжди супроводжує її.



6 тижнів та 4 роки / Фото Reddit / @scrotophobia

Бінкс

Кошеня намагалося заховатися від зливи разом зі своєю мамою та сестрою. Мама-кішка загинула, але малюкам пощастило – їх знайшли добрі люди й забрали додому.

Тільки погляньте, який красень виріс із бідолашного малюка.



Бінкса та його сестру врятували добрі люди / Фото instagram / @meowmeow_binx

Тепер котик має власний інстаграм.

Змінилася за тиждень

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Подивіться, якою стала ця киця усього через тиждень в новому домі.

Тоні

Під час першого огляду у ветеринара кошеня кричало так голосно, що ветеринару довелося закрити йому ніс – тільки так лікар зміг почути, як б'ється серце тваринки. Але тепер від лякливого кошеняти не залишилося й сліду.



Тоні виріс красунчиком / Фото Reddit / @laara155

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Дивовижне перетворення

Так котик змінився усього за пів року – завдяки любові господарів. Бідолашного малюка знайшли на дорозі й забрали в сім'ю.



Любов та турбота роблять дива / Фото Reddit / @that_ginger18