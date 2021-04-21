Сезон кліщів: як захистити собаку від небезпечних паразитів

Із настанням тепла настає і небезпечний сезон: прокидаються кліщі. Укус цього паразита може стати для собаки смертельно небезпечним. Розповідаємо, як вберегти улюбленця від кліщів та що робити, якщо собаку все ж вкусили.

Хоча кліщі активізуються із настанням тепла, "підчепити" цього паразита собака може в будь-яку пору року. Відомі випадки, коли кліщів знаходили на тваринах у мороз. Тому поради, як вберегти собаку від кліщів, актуальні завжди.

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Кліщі можуть перебувати будь-де: на газоні у приватному будинку, в парку, на клумбі, у дворі, в лісі тощо. Навіть якщо ваш пес не гуляє у диких місцях, обробляти від кліщів його все одно потрібно.

Чимало людей переконані, що кліщі падають з дерев. Однак це твердження неправдиве – здебільшого кліщі чатують у високій траві та чагарниках.

Оглядайте після кожної прогулянки



Кліщі можуть бути навіть на власному подвір'ї / Фото Unsplash

Цей метод потрібно застосовувати, навіть якщо пес оброблений спеціальними засобами. Щоразу, коли приводите собаку з вулиці, ретельно оглядайте його шерсть. Особливу увагу приділіть місцям, де тонша шкіра й менше шерсті: між пальцями на лапах, під пахвами, на животі, у вухах та на морді тощо. Але кліщ може вчепитися у будь-яке місце на тілі, тому будьте уважні.

Привчайте собаку до таких оглядів змалечку, щоб улюбленець сидів спокійно.

Як дістати кліща

Всупереч поширеним міфам, кліщів не можна мастити олією, припалювати, крутити та мити милом. Найкраще – мати в арсеналі спеціальний кліщосмик, який можна придбати в будь-якій ветеринарній аптеці чи зоомагазині. Цей пристрій краще мати будь-якому власнику собаки – навіть оброблену тварину може вкусити кліщ.



Кліщосмик можна носити як брелок / Фото Pinterest

Якщо ви не вмієте або боїтеся видаляти кліща самі, негайно зверніться до ветеринарного лікаря. Кліща потрібно видалити якомога швидше – чим довше він перебуватиме в тілі собаки, тим більше шкідливих речовин виділить.

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Що робити, якщо собаку вкусив кліщ

Кліщі передають собакам такі небезпечні захворювання, як піроплазмоз, анаплазмоз та бореліоз. Якщо вашу тварину вкусив кліщ, найкраще рішення – віддати паразита на експертизу. Якщо ж такої можливості немає, ретельно спостерігайте за собакою.

Такими симптомами можуть бути: відмова від їжі та води, підвищення температури, нудота, розлад шлунку, темна сеча або кал з кров'ю, загальна слабкість та в'ялість собаки.

Якщо з'явився хоч один симптом, їдьте до лікаря негайно. Від цього залежить життя та здоров'я вашого улюбленця. Хвороби, які переносять кліщі, розвиваються дуже швидко, рахунок йде на години, тому не нехтуйте цими порадами.

Навіть якщо ви не знаходили кліща на тілі собаки, але у тварини з'явилися симптоми – все одно зверніться до лікаря. Іноді кліщ може вкусити собаку й відпасти сам, і тоді господарі просто не бачать, що улюбленець опинився в небезпеці.

Як вберегти собаку від кліщів

Перед використанням будь-якого засобу

Сьогодні існує чималий вибір засобів, які допоможуть захистити улюбленця.



У теплу пору завжди потрібно дбати про захист свого улюбленця / Фото Unsplash

Вакцинація

Вакцинація не вбереже собаку від укусів, але виробляє імунітет від піроплазмозу та хвороби Лайма. Однак вакцина має суттєвий недолік – імунітет, який вона виробляє, є досить слабким, щоб повністю вберегти собаку від захворювання. Втім, у разі інфікування, перебіг хвороби є легшим і зникає серйозна загроза життю тварини.

Таблетки

Цей засіб придумали відносно нещодавно. Собака з'їдає таблетку і на кілька місяців стає захищеною від кліщів. Серед недоліків цих препаратів – висока ціна та зрідка можлива негативна індивідуальна реакція організму собаки.

Нашийники

Відлякують кліщів від тіла собаки. Якісні нашийники можна носити довго, протягом усього теплого сезону. Однак ціна на них досить висока. З недоліків – нашийник слабко захищає нижню частину тіла, лапи й живіт собаки, тому їх потрібно обробляти додатково.

Краплі

Один із найефективніших засобів від кліщів. Дія крапель триває близько місяця, засіб не потрапляє в кров тварини, а розподіляється по шкірному жирі. Але протягом усього періоду дії крапель собаку не можна купати з миючими засобами. І навіть звичайна вода без мила (наприклад, коли улюбленець купається в річці), дещо знижує тривалість дії препарату.

Після нанесення необхідно стежити, щоб собака не злизала краплі. З цією метою їх наносять на холку та між лопатками – у недоступні для собачої морди місця.

Спреї

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайтещоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Спреї є досить ефективним засобом, однак їх потрібно наносити дуже часто, майже щоразу, коли йдете гуляти. Також спреї бояться води, а наносити їх потрібно тільки на відкритому повітрі, щоб ви й собака не дихали отрутою.

Часто спрей використовують як додатковий засіб захисту, у парі з краплями або нашийником. У такому разі засіб наносять на лапи, живіт, задню частину тіла собаки – туди, де може погано "діставати" дія інших препаратів.

При такій схемі потрібно обов'язковоІнакше у тварини може виникнути передозування препаратом.

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Перед використанням будь-яких засобів не забудьте прочитати інструкцію й розпитати усі деталі у вашого ветеринарного лікаря. Особливо обережно потрібно обробляти цуценят, вагітних самок та тих, які годують цуценят, хворих і старих собак. Для них існують спеціальні щадні засоби.